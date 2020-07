Aktorzy, dziennikarze i celebryci żegnają Regisa Philbina. Legendarny prezenter zmarł w wieku 88 lat

Regis Philbin zmarł w piątek 24 lipca. Jego rodzina poinformowała o tym w sobotę w oświadczeniu przesłanym do magazynu „People” . „Jesteśmy głęboko zasmuceni, że nasz ukochany Regis Philbin zmarł zeszłej nocy z przyczyn naturalnych, miesiąc przed jego 89. urodzinami. Jego rodzina i przyjaciele są wdzięczni za czas, który z nim spędzili – za jego ciepło, legendarne poczucie humoru, wyjątkową umiejętność uczynienia każdego dnia wartym wspominania. Dziękujemy jego fanom i wielbicielom za niesamowite wsparcie w ciągu jego 60-letniej kariery i prosimy o prywatność, podczas gdy opłakujemy jego stratę” – czytamy.

Przyjaciele i znajomi żegnają Philbina

Po informacji o śmierci Regisa Philbina w sieci pojawiły się lawinowo kondolencje. Jego znajomi i przyjaciele zaczęli także wspominać prezentera. „Absolutna legenda dla tak wielu pokoleń. Nie mogłem się doczekać spotkania z nim, ilekroć zostałem na takowe zaproszony. Jestem modlitwą z całą jego rodziną. Wszyscy kochaliśmy Regisa i będziemy za nim tęsknić” – napisał Adam Sandler. „Odszedł jeden z najlepszych” – czytamy we wpisie Aleca Baldwina.

Komik Bob Saget wspomina w swoim wpisie, jak poznał Philbina w 1985 roku. Później przyznał, że po raz ostatni widział go tuż przed kwarantanną. „Tydzień przed kwarantanną wpadliśmy z moją żoną Kelly na Regisa i piękną Joy w The Palm w Beverly Hills. Chciał iść ze mną na lunch, a ja miałem do niego zadzwonić w następnym tygodniu i zorganizować. Pocałowaliśmy się na pożegnanie... i to był ostatni raz, kiedy go widziałem. Myślę, że puenta – wiem, że rozśmieszyłaby go – brzmiałaby: »Cokolwiek robisz, nie planuj lunchu z Sagetem«” – napisał. „Przede wszystkim dobry człowiek. Spoczywaj w pokoju Drogi Regisie” – dodał.

Prezes i dyrektor generalny The Walt Disney Company Robert Iger napisał na Twitterze, że jest zdewastowany. „Regis gościł nas zawsze z ciepłem, humorem i sprawiał, że wszyscy byliśmy szczęśliwi. Nasze serca są z Joy i jego rodziną. Spoczywaj w pokoju Regis” – czytamy.

Jimmy Kimmel zwrócił uwagę, że Regis Philbin był świetnym prezenterem, dobrym przyjacielem i wielką dawną dobrej zabawy. „Regis, mam nadzieję, że nasz przyjaciel Rickles spotka cię, obejmie ramieniem i zacznie rzucać w twoim kierunku obraźliwe słowa, które tak bardzo kochałeś” – podkreślił.

Regis Philbin

Regis Philbin najbardziej znany jest z prowadzenia teleturniejów „Who Wants to Be a Millionaire?” (w Polsce znanego jako „Milionerzy” ) oraz „Million Dollar Password” , a także porannego talk-show Live with Regis and Kelly. Był również prowadzącym pierwszej edycji show „America’s Got Talent” (pol. „Mam talent!” ).

