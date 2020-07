Nie żyje aktorka Złotej Ery Hollywood Olivia de Havilland. Legenda kina miała 104 lata

Olivia de Havilland, siostra innej znanej aktorki Joan Fontaine, urodziła się w Japonii w 1916 roku. Gdy miała 3 lata jej rodzice się rozwiedli, a ona z siostrą i matką przeniosła się do Los Angeles. Pierwszy kontrakt podpisała w wieku 18 lat, a jej pierwszym filmem był „Sen Nocy Letniej” (1935). Później grała m.in. w „Szarży lekkiej brygady” (1936) i „Przygodach Robin Hooda” (1938). Przełomem okazała się jednak rola Melanie Hamilton Wilkes w „Przeminęło z wiatrem” . Otrzymała wówczas pierwszą nominację do Oscara za rolę drugoplanową. Drugą nominację do nagrody Akademii de Havilland otrzymała za „Złote wrota” z 1941 roku.

W 1946 roku wcieliła się w Josephine Norrris w filmie „Najtrwalsza miłość” , za co otrzymała Oscara. Dwa lata później po raz kolejny otrzymała nominację – tym razem za „Kłębowisko żmij” . W 1950 roku odebrała drugą i ostatnią w swojej karierze statuetkę, za pierwszoplanową rolę w „Dziedziczce” .

W czerwcu 2017, na dwa tygodnie przed 101. urodzinami, przyznano jej Order Imperium Brytyjskiego. Jest najstarszą kobietą w historii, która otrzymała to odznaczenie.