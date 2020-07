Cezary Pazura chwali się żoną. Kobieta gotuje w skąpym stroju

„Lubię Jej niedzielne gotowanie! Oprócz wyżerki na talerzu, jeszcze uczta dla oka. Było smacznie jak zwykle Edytko” – napisał Cezary Pazura na Instagramie. Aktor do wpisu dołączył zdjęcie swojej żony. Widać na nim Edytę Pazurę stojącą przy kuchennym blacie. Kobieta jest ubrana w czarne body.

„Gotowanie z Pazurem”

Internauci byli pod wrażeniem nie tylko figury Edyty, ale przyznawali także, że sami często gotują w pozycji, którą przybrała żona Cezarego Pazury. „Tak mówi kochający mąż, ale też oczywiście ma ten mąż, co podziwiać”, „Popularna »pozycja« do gotowania”, „Takie »gotowanie z Pazurem«”, „Też często przyjmuję taką pozę przy gotowaniu, bardzo wygodna” – czytamy w komentarzach. Innych użytkowników mediów społecznościowych interesowało z kolei to, co Edyta Pazura przygotowała dla swojej rodziny. „A co na obiad?” – dopytywali najbardziej ciekawi.

Cezary Pazura ożenił się z Edytą w 2009 roku. Para ma dwie córki i syna. Zarówno aktor jak i jego żona chętnie w mediach społecznościowych dzielą się swoim życiem prywatnym, publikując np. wakacyjne zdjęcia. Zachęcamy do obejrzenia galerii!