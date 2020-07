Edyta Górniak zatańczyła z Zenkiem. Tak bawiła się przy hicie disco polo

„Wakacyjna trasa Dwójki” zawitała do Chełma, gdzie wystąpiły polskie i zagraniczne gwiazdy. Gwoździem programu był koncert Zenka Martyniuka, którego w pewnym momencie postanowiła wspomóc Edyta Górniak. Piosenkarka pojawiła się na chwilę na scenie, by zatańczyć do jednego z przebojów „Króla disco polo”.

Jak podaje „Dziennik Wschodni”, chełmski koncert w ramach „Wakacyjnej trasy Dwójki” zgromadził 999 osób. Liczba biletów była ograniczona w związku z epidemią koronawirusa, przez co pozostali fani muzyki rozrywkoej musieli zadowolić się oglądaniem transmisji w TVP. W roli prowadzących wystąpili Małgorzata Tomaszewska i Tomasz Kammel, a wspierali ich Norbi oraz Izabella Krzan. Górniak i Zenek Jako pierwsza na scenie pojawiła się Edyta Górniak, która promowała nowy singiel „LIME (TeQuila-ila)” zapowiadający kolejną, już dziewiątą płytę artystki. Oprócz piosenkarki wystąpili także m.in. Classic, Thomas Anders, Milano, Modern Talking Band czy Trio Mariachi. Gwiazdą wieczoru był jednak Zenek Martyniuk, który zaśpiewał swoje największe hity. Nie zabrakło przeboju „Życie to są chwile”, który przyciągnął na scenę Edytę Górniak. Wokalistka przyłączyła się do Zenka, przez krótki czas tańcząc u boku „Króla disco polo”. Ten kontynuował śpiew, a gdy piosenkarka wracała na backstage, podziękował za pojawienie się na scenie. Później Martyniuk zaśpiewał jeszcze „Prawdziwa miłość to ty”, a nagranie z występu artysty pojawiło się już w sieci. Czytaj także:

