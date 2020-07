Kożuchowska skrytykowana przez internautów za noszenie maseczki. Celna riposta aktorki

Wbrew wypowiedziom niektórych polityków, pandemia koronawirusa wcale się nie skończyła. Po poluzowaniu obostrzeń w wielu krajach Europy i świata odnotowywany jest wzrost zakażeń. Również w Polsce w ostatnich dniach mieliśmy znaczny wzrost pozytywnych wyników testów na koronawirusa. Mimo tego, wiele osób zachowuje się tak, jakby żadnego wirusa nie było. Nie zachowują wymaganego dystansu od innych osób, nie myją rąk i przede wszystkim nie noszą maseczek m.in. w sklepach czy komunikacji miejskiej. Niekiedy dochodzi do tego, że po zwróceniu uwagi na nieprzestrzeganie przepisów, osoba jest obrażana, niekiedy przy użyciu wulgarnych słów.

Taka sytuacja spotkała Małgorzatę Kożuchowską. Aktorka wrzuciła na swój profil na Instagramie selfie wykonane w pociągu. Aktorka jedzie na Śląsk na plan filmowy produkcji o Edwardzie Gierku, w której wcieli się w rolę Stanisławy Gierek. Kożuchowska na twarzy ma maseczkę. „Nie promujmy tego absurdu grzybicy płuc i angin”, „trochę ta maseczka wymowna i na Śląsk” – pisali niektórzy komentatorzy.

„Takie są przepisy w pociągu, obsługa zwraca uwagę pasażerom, żeby wszyscy mieli założone maseczki. Nie sądzę, żeby znaczenie miał kierunek, w którym jedzie pociąg. Założyłam maseczkę z szacunku do wszystkich pozostałych pasażerów podróżujących w wagonie. To nie jest żadna manifestacja” – odparła aktorka. „Jeszcze przyłbice załóż i kaftan ale przede wszystkim stuknij się w głowę” – napisał inny internauta. „Przede wszystkim grzeczniej, a potem dowiedz się, jakie obowiązują zasady podczas podróżowania pociągiem w pandemii i przeproś” – odpowiedziała mu Małgorzata Kożuchowska.

Obowiązek zasłaniania ust i nosa

A my przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami należy zasłaniać usta i nos we wszystkich miejscach publicznych takich jak sklepy, komunikacja miejska, pociągi, kościoły, galerie handlowe, banki czy kina. Maseczkę powinniśmy mieć także we wszystkich tych sytuacjach, w których zachowanie odpowiedniego dystansu społecznego nie jest możliwe.