Górniak przygotuje program polityczny. „Polska potrzebuje odświeżenia”

O Edycie Górniak stało się ostatnio głośno za sprawą listu jej autorstwa, który odczytano na proteście antyszczepionkowców. Piosenkarka, która wielokrotnie powtarzała w mediach, że nie ma nawet matury, tłumaczyła m.in. że ewentualna szczepionka na koronawirusa mogłaby dezaktywować jej potencjał. – Żaden człowiek, nie ma prawa boskiego. Nie ma także prawa ograniczać jego rozwoju czy dezaktywować jego potencjału. Nie ma bowiem prawa odebrać wolnej jego woli, nadanej przez najświętszą energię wszelkiego stworzenia, czyli Boga – stwierdziła artystka dodając, że nie wyraża zgody na przymusowe zaszczepienie jej lub jej syna przeciwko COVID-19. Wcześniej na łamach portalu wrealu24.pl stwierdziła, że woli umrzeć niż dać się zaszczepić.

„Na początku się z tego śmiałam”

W rozmowie z Wirtualną Polską piosenkarka przyznała, że po odczytaniu listu otrzymała mnóstwo wiadomości od osób, które widziałyby ją w roli prezydenta Polski. – Na początku się z tego śmiałam, a potem jak przychodziły coraz to poważniejsze maile i uzasadnienia, itd. i jakieś powstawały minikampanię to się przestraszyłam i postanowiłam się do tego odnieść. Powiedziałam, że jest to oczywiście wielki dowód zaufania społecznego. Natomiast myślę, że po pierwsze musiałabym odstawić muzykę, a nie chcę tego robić. A po drugie lubię nosić miniówy, a to by niezbyt pasowało do Pałacu Prezydenckiego – powiedziała.

Artystka zapowiedziała jednak, że ma zamiar przygotować specjalny program polityczny, ponieważ w jej opinii Polska potrzebuje odświeżenia. – Myślę, że Polska zasługuje na takie odświeżenie. W przemyśleniach, w edukacji i w przygotowaniu młodych ludzi do życia dzisiaj. Te systemy są bardzo przestarzałe moim zdaniem. I należałoby wdrożyć takie subtelne zmiany, które na przestrzeni lat mogą okazać się istotne. Jak już przygotuję, opracuję w całości taki materiał to będę starała się spotkać z ministrami i przedstawię swoje pomysły – wyjaśniła.