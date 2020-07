Druga rocznica śmierci Kory. Jej siostra zdradziła, jakie były ostatnie słowa wybitnej polskiej artystki

Anna Kubczak przyznała, że codziennie wspomina swoją siostrę ale także czuje mocno jej obecność. – Jak z kosmosu zjawiła się na ziemi, tak teraz wróciła w swoje strony i tam się spełnia, w innym wymiarze. To jest pocieszające – oceniła.



Jak wspomina siostra Kory, artystka odeszła w niezwykłą noc. – To była noc nadzwyczajna – zaćmienie księżyca. Wiele osób mówi, że gdy umierała, były niezwykłe zjawiska w przyrodzie, a niebo było rozświetlone. Odeszła nad ranem. Tej nocy była magia – opowiedziała. Jak mówiła, była przy siostrze, gdy ta odchodziła. – Ona była już nieprzytomna, ale był taki moment, była noc, trzymałam ją za rękę i ona nagle podniosła głowę, popatrzyła na mnie i powiedziała bardzo wyraźnie: „ Oni tu są, Tadziu”. Tadzio to był nasz brat, który rok wcześniej zmarł. Widziała tych naszych zmarłych z rodziny, a to było na dwa dni przed jej śmiercią. Zastanawiałam się, jak mam to rozumieć? – przyznała.

Kora Jackowska zmarła w sobotę 28 lipca 2018 roku w swoim domu w Bliżowie na Roztoczu w otoczeniu najbliższych osób. Artystka chorowała na genetyczny nowotwór jajnika. Od niemal samego początku zmagań z rakiem, artystka nie chciała na bieżąco informować fanów o stanie swojego zdrowia. Potem jednak zmieniła zdanie. Artystka po raz pierwszy opowiedziała o swojej chorobie nowotworowej w wywiadzie udzielonym Małgorzacie Domagalik dla miesięcznika „Pani” w 2014 roku.

Kora i Maanam

Kora urodziła się 8 czerwca 1951 roku w Krakowie. Jako nastolatka silnie związana była z krakowskim środowiskiem artystycznym. Przyjaźniła się m.in. z Piotrem Skrzyneckim, Jerzym Beresiem, Wiesławem Dymnym czy Krystyną Zachwatowicz. W tych czasach przyjęła też swój pseudonim. Tuż po maturze poznała Marka Jackowskiego, którego poślubiła w grudniu 1971 roku. Pracowała przez blisko dwa lata jako psychoterapeutka w Klinice Psychiatrii Dziecięcej w Krakowie. Występowała wówczas czasami na koncertach nowego zespołu swojego męża – Osjan.

Jako wokalistka Kora zadebiutowała w kolejnym zespole Jackowskiego – utworzonym w 1975 roku duetem M-a-M, utworzonym z Milo Kurtisem. Początkowo śpiewała wokalizy. Pod koniec lat 70. grupa M-a-M pod rozszerzoną nazwą Maanam, zaczęła grać rocka, a Kora została jej główną wokalistką.