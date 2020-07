Sophie Turner, serialowa Sansa z „Gry o tron”, urodziła córkę. Wiemy, jak ma na imię

„Sophie Turner i Joe Jonas z przyjemnością ogłaszają narodziny ich dziecka” – napisał w oświadczeniu przesłanym do CNN przedstawiciel Sophie Tuner.

Jak podał portal TMZ, dziecko pary to dziewczynka, której nadano imię Willa. Portal zwraca uwagę na to, że w serialu „Gra o tron” , popularnej produkcji HBO, były dwie postaci, które miały tak na imię. Jedna z nich pojawiła się w sezonie piątym i była w gronie dzikich, a druga w sezonie ósmym, jako służąca w Winterfell.

Sophie Tuner i Joe Jonas pobrali się w ubiegłym roku. Doszło do dwóch ceremonii – jednej w Las Vegas i drugiej – bardziej wystawnej uroczystości we Francji.



Sophie Turner w wywiadzie mówiła, że bardzo podoba jej się czas w izolacji. – Jestem introwertykiem, gdy mogę spędzić w domu cały dzień, chętnie to robię. To dla mnie świetne – przyznała. Dodała jednak, że ciężej izolację znosi jej mąż Joe Jonas. – Jest duszą towarzystwa. Dla niego to jak więzienie, ale ja na tym dobrze wychodzę – żartowała.

