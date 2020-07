„Kissing Booth 3”. Netflix zrobił niespodziankę fanom serii. Mamy teaser nowej części

Fani filmu „Kissing Booth” mają powody do zadowolenia. Netflix ogłosił, że w 2021 roku swoją premierę będzie miała trzecia część serii. Co ciekawe, obraz kręcony był w tym samym czasie, co druga odsłona i obecnie jest w fazie postprodukcji.

Obsada filmu „The Kissing Booth 2” ogłosiła tę nowinę podczas transmisji na żywo #TKBFanFest w mediach społecznościowych Netfliksa. Wiadomość nadeszła zaledwie kilka dni po premierze w sieci drugiej części popularnego obrazu. Już wiemy, że w trzeciej odsłonie zobaczymy tę samą obsadę, którą oglądać mogliśmy w tej wydanej ostatnio. Trylogia filmowa, oparta na serii książek brytyjskiej autorki Beth Reekles, śledzi losy Elle (Joey King), jej chłopaka Noah (Jacob Elordi) i jej najlepszego przyjaciele Lee (Joel Courtney). Joel Courtney poinformował podczas transmisji na żywo, że drugi i trzeci film kręcono równolegle w RPA. Joey King przyznała, że najtrudniejsze było trzymanie tego w sekrecie. W trzeciej części zobaczymy Joey King, Joela Courtneya, Taylora Zakhara Pereza, który grał Marco, Maisie Richardson-Sellers, która wcielała się w Chloe i Meganne Young, która grała Rachel. W roli Noah powróci także Jacob Elordi. Teaser „Kissing Booth 3” W sieci pojawił się już pierwszy teaser trzeciej odsłony produkcji. Widzimy na nim, jak czteroosobowa grupa spędza czas nad basenem, gdy Elle otrzymuje telefon z biura rekrutacyjnego Harvardu. Odrzuca rozmowę i zbywa Noah, który o to pyta. Czytaj także:

