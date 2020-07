Nowy film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta w konkursie głównym festiwalu w Wenecji

„Śniegu już nigdy nie będzie”

W filmie „Śniegu już nigdy nie będzie” główną rolę zagrał Alec Utgoff, znany z serialu Netfliksa „Stranger Things” . Ponadto w produkcji pojawili się: Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Weronika Rosati, Katarzyna Figura, Łukasz Simlat, Andrzej Chyra i Krzysztof Czeczot.

Film opowiada historię młodego mężczyzny, który przyjeżdża z Ukrainy do Polski w poszukiwaniu pracy. Otrzymuje zatrudnienie w warszawskim salonie masażu, gdzie – jak się szybko okazuje – klienci potrzebują też się czasami wygadać.

Inne filmy zakwalifikowane do głównego konkursu

Film Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta zmierzy się z 18 innymi produkcjami z całego świata. Są to: „In Between Dying” (reż. Hilal Baydarov), „Le Sorelle Macaluso” (Emma Dante), „The World To Come” (Mona Fastvold), „Nuevo Orden” (Michel Franco), „Lovers” (Nicole Garcia), „Laila in Haifa” (Amos Gitai), „Dear Comrades” (Andrei Konchalovsky), „Wife Of A Spy” (Kiyoshi Kurosawa), „Sun Children” (Majid Majidi), „Pieces Of A Woman” (Kornel Mundruczo), „Miss Marx” (Susanna Nicchiarelli), „Padrenostro” (Claudio Noce), „Notturno” (Gianfranco Rosi), „The Disciple” (Chaitanya Tamhane), „And Tomorrow The Entire World” (Julia Von Heinz), „Quo Vadis, Aida?” (Jasmila Zbanic), „Nomadland” (Chloé Zhao).

Więcej kobiet

Zgodnie z oczekiwaniami, w konkursie Festiwalu Filmowego w Wenecji 2020, znalazł się mały skład w przypadku tytułów studyjnych – jedyne filmy z tej kategorii to „Nomaland” Searchlight Pictures, reżyserki Chloe Zhao z Grances McDormand i Davidem Strathairnem w rolach głównych oraz „The World To Come” Sony z Casey'em Affleckiem i Vanessą Kirby w reżyserii Mony Fastvold.

W ubiegłym roku Festiwal Filmowy w Wenecji spotkał się z ogromną krytyką ze względu na małą liczbę nominowanych do nagród kobiet. W tym roku ta liczba z dwóch w ubiegłym zwiększyła się do 18.

