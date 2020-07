„Jak sprzedawać dragi w sieci (szybko)”. Będzie 3. sezon popularnego serialu!

Netflix ogłosił, że zlecił produkcję 3. sezonu serialu „Jak sprzedawać dragi w sieci (szybko)” (ang. „How To Sell Drugs Online (Fast)”). Według danych serwisu, jest to najczęściej oglądany niemiecki serial oryginalny. Jednocześnie poinformowano, że będzie to ostatnia część serii.

Stworzony przez Philippa Käßbohrera i Matthiasa Murmanna serial miał swoją premierę w maju 2019 roku, a jego drugi sezon zadebiutował w zeszłym tygodniu 21 lipca. Käßbohrer i Murmann powrócą jako showrunnerzy w sezonie 3. a Arne Feldhusem wróci jako reżyser. W trzecim sezonie „Jak sprzedawać dragi w sieci (szybko)” wrócą w obsadzie: Maximilian Mundt (Moritz), Danilo Kamperidis (Lenny), Damian Hardung (Dan), Lena Klenke (Lisa) i Lena Urzendowsky. Nowym potwierdzonym członkiem obsady jest Langston Uibel. Serial "Jak sprzedawać dragi w sieci (szybko)" opowiada o ciamajdowatym nastolatku, który zaczyna sprzedawać narkotyki przez internet, aby zaimponować byłej dziewczynie. Wkrótce staje się jednym z największych europejskich dilerów.