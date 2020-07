Kontrowersje wokół kolekcji Maffashion. „Jak więźniarki obozu koncentracyjnego”

Julia Kuczyńska zamieściła na swoim profilu na Instagramie zdjęcia produktów ze swojej nowej kolekcji Eppram. W specjalnej sesji zdjęciowej udział wzięłi trzy modelki w różnym wieku m.in. 61-letnia Lidia Popiel. „Beautiful day. Nowa kapsułowa kolekcja Eppram. Trzy całkowicie inne modelki, po raz pierwszy w kolekcji pojawią się także sukienki. Już niedługo efekty wczorajszego planu zdjęciowego. A na razie serwuję backstage” – napisała Maffashion.

„Bardzo słabo mi się zrobiło”

Pod postem pojawiło się mnóstwo pozytywnych komentarzy. Kilka internautek wytknęło jednak Julii Kuczyńskiej, że wzór i kolor marynarki oraz chustki przypominają obozowy pasiak. „Czytam książkę o Auschwitz i trochę skojarzył mi się ten outfit z obozem” – stwierdziła jedna z komentatorek. „Ja też czytałam, oglądałam filmy, uczono mnie w szkole. A ten materiał to nie jest materiał w paski. Ale rozumiem, że z daleka i w grupie tak komuś się mogło skojarzyć” – odpisała Maffashion.

„Bardzo słabo mi zrobiło się. Niestety, ale wyglądacie na tym pierwszym zdjęciu a la więźniarki obozu koncentracyjnego. Bez grama złośliwości. Bo reszta kolekcji jest ok. Szczególnie materiały są bliskie sercu. Chyba że efekt szoku zamierzony. To udało się” – dodała inna internautka, której Kuczyńska odpowiedziała, że „nie mieści jej się w głowie, aby mieć takie skojarzenia z jej kolekcją”. Autorka kolejnego komentarza zwróciła uwagę na fakt, iż blogerka ma na sobie czapkę w paski. „Nie mam czapki, to chustka. Nigdy bym z tym nie skojarzyła moich zdjęć. Możliwe, że dużo rzeczy odbieram inaczej niż inni. Każdy ma prawo do opinii, więc luz. Jeśli tak skojarzyliście, to nic z tym nie zrobię. A ten model marynarki, to jeden z moich faworytów” – dodała Maffashion.

