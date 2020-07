Mołek wspomina dyżur w „DD TVN” w dzień katastrofy smoleńskiej. „Ludzie płakali”

Magda Mołek podzieliła się z internautami wspomnieniami z 10 kwietnia 2010 roku. Tego dnia wraz z Andrzejem Sołtysikiem prowadziła program Dzień dobry TVN. – To był jeden z najbardziej kluczowych momentów w mojej karierze zawodowej. Zdajesz sobie sprawę, że dzieje się historia, ktoś ją spisze, a ty jesteś w oku cyklonu – wyjaśniła w rozmowie przeprowadzonej dla kanału YouTube Imponderabilia. – Mieliśmy ułożony scenariusz programu. I przysięgam, myśmy stali w kuchni nad jajecznicą, kiedy dostaliśmy pierwsze informacje, że coś się stało – opowiadała.

Dziennikarka przyznała, że prowadzący dostali na ucho informację od producentki programu, że spadł samolot, ale nic więcej nie wiadomo. – Akurat gadaliśmy z dwójką gości o scenariuszach filmowych. I jedyne zalinkowanie do tego, co się dzieje jest takie, że to życie pisze scenariusze. Ludzie mogą siedzieć i wymyślać, a my dostaliśmy informację, że to się właśnie stało – podkreśliła.

Magda Mołek dodała, że tego dnia w redakcji byli obecni starzy polscy dziennikarze. – Ludzie płakali, bo wiedzieli, że nikt, do kogo dzwonią, nie odbiera telefonu. Patrząc na te kwestię z drugiej strony, mój zawód to przywilej uczestniczenia w historii – stwierdziła.

