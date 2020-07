Quiz. Jak dobrze znasz film „Do wszystkich chłopców, których kochałam”?

QUIZ:

Quiz z filmu „Do wszystkich chłopców, których kochałam”

O czym jest film „Do wszystkich chłopców, których kochałam”?

Wyobraź sobie, że wszyscy, w których kiedykolwiek się podkochiwałaś, dowiadują się o Twoich uczuciach... w jednej chwili. Gdy listy miłosne, które pisała w sekrecie do chłopców, w których była zakochana, zostają nagle wysłane do adresatów, jej dotąd wyimaginowane życie uczuciowe zostaje wywrócone do góry nogami.

Film „Do wszystkich chłopców, których kochałam” oraz jego kontynuacja „Do wszystkich chłopców: P.S. Wciąż cię kocham” dostępne są do obejrzenia na platformie Netflix.