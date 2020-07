Franek Rumak znany z „Love Island”, bierze udział w kolejnym popularnym show. Pokazał zdjęcie

Franek Rumak w programie „Love Island. Wyspa Miłości” doszedł do samego finału – wraz z Mariettą zajęli drugie miejsce na podium. Para nie była jednak długo razem, a obecnie już od kilku miesięcy uczestnik programu jest w związku z Pauliną Peszko.

Rumak poinformował na swoim Instagramie, gdzie śledzi go prawie 120 tys. fanów, że bierze udział w kolejnym polskim programie. Tym razem będzie to „Ninja Warrior Polska” . Jak podał, nagrania z jego udziałem ruszyły 28 lipca i nie miał za dużo czasu na przygotowania. „A tu nagle taki spontan się trafił. Jest szansa. Wchodzisz?! Decyzja, teraz. Wchodzę. Chyba… Nie no jestem! Ok, już nie jest tajemnicą, że biorę udział w Ninja Warrior Polska. Jutro. Tak, dobrze czytacie. Jutro. Tak, dobrze myślicie. Nie, nie jestem super przygotowany. Przyznaje. Zawaliłem, bo skupiałem się na czymś innym i idę raczej na żywioł, ale obiecuje, że dam z siebie wszystko!” – wyjaśnił.

Druga edycja „Ninja Warrior Polska” startuje już 1 września.

