Jest pierwszy teaser „The Comey Rule”. Zobaczcie serialowego Donalda Trumpa

Wyprodukowanie czterogodzinnej serii kosztowało 40 milionów dolarów. Wiemy już, że pierwsza część serialu poświęcona będzie śledztwu FBI dotyczącym maili napisanych przez Hillary Clinton przed wyborami w 2016 roku. Druga część skupi się na początkach prezydentury Donalda Trumpa i jego starciu z Jamesem Comeyem.

O serialu było ostatnio głośno, ponieważ ViacomCBS zdecydowała początkowo, że pokaże go dopiero po listopadowych wyborach, aby nie wpływać przypadkiem na ich wyniki. Po publicznej prośbie Raya oraz zapewnieniach obsady, że powstrzymają się od ocennych wypowiedzi, zdecydowano, że wystartuje on we wrześniu.

Obsada serialu „The Comey Rule”

Serial powstał na podstawie książki James Comeya, byłego dyrektora FBI, zatytułowanej „A Higher Loyalty”. Opisane w niej wydarzenia zostały uzupełnione także o informacje z licznych wywiadów z innymi ludźmi powiązanymi z rządem USA. W Jamesa Comeya wcieli się w serialu Jeff Daniels („Głupi i głupszy”, „Newsroom”, „Marsjanin”). Donalda Trumpa w serialu zagra Brendan Gleeson ( „Gliniarz” , „Kalwaria” , „Braveheart. Waleczne serce” , „Gangi Nowego Jorku” ). Oprócz Danielsa i Gleesona, w serialu zagrają: Holly Hunter (byłą pełniącą obowiązki prokuratora generalnego Sally Yates), Michael Kelly (byłego dyrektor FBI Andrew McCabe), Jennifer Ehle (Patrice Comey), Scoot McNairy (byłego zastępcę prokuratora generalnego Rod Rosenstein), Jonathan Banks (byłego dyrektora Wywiadu Narodowego Jamesa Clappera), Oona Chaplin (byłą prawniczkę FBI Lisę Page), Amy Seimetz (byłą prawniczkę FBI Triszę Anderson), Steven Pasquale (byłego agenta FBI Petera Strzoka), Peter Coyote (Roberta Muellera, byłego dyrektora FBI) oraz Kingsley Ben-Adir (byłego prezydenta USA Baracka Obamę).

Premiera serialu „The Comey Rule”