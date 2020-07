Issa Rae, Jordan Peele i Universal. Powstaje film „Sinkhole”

Universal zdołał pokonać innych siedem wytwórni, które starały się o prawa do adaptacji opowiadania Leyny Krow „Sinkhole” . Opowiada ono o młodej rodzinie, która wprowadza się do swojego wymarzonego domu pomimo ogromnej dziury na podwórku, która naprawia zepsute i zniszczone rzeczy. Jednak, jak pyta narrator, co jeśli ta dziura to tak naprawdę osoba?

Producentami filmu wraz z Universalem, Jordanem Peele'em i Winem Rosenfeldem oraz Issą Rae, Montrel McKay i Sarą Rastogi z Issa Rae Productions.

Jak donosi portal Deadline, Leyna Krow pochodzi ze Spokane w stanie Waszyngton, a historia, którą opisuje, rozgrywa się na ulicy, na której mieszka. Pisarka chciała zgłębić pojęcie kobiecej doskonałości i była szczególnie zainteresowana sposobami, w jakie społeczeństwo i kultura mogą promować koncepcję kobiet jako niedoskonałych lub zepsutych. Historia ma cechy psychologicznego filmu sci-fi/horroru.