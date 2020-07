Nietypowa promocja filmu Vegi. Reżyser opowiadał o scenach łóżkowych z Antkiem Królikowskim

Najnowszy film płodnego reżysera opowiadać będzie historię o aferze podkarpackiej. Już wcześniej reżyser mówił, że będzie tam mnóstwo scen seksu. Postać grana przez Antka Królikowskie zaangażowana będzie w wyjątkowo dużą ich część. Vega postanowił ujawnić trochę materiału z planu zdjęciowego. Całość okrasił swoimi „zabawnymi” komentarzami.

Widzimy więc Królikowskiego podczas krótkich scenek z kolejnymi aktorkami. – Jak się reżyseruje sceny seksu? Mówisz: „Dobra, ty leżysz na plecach, ty leżysz na niej, bzykamy się, akcja!” – mówi Patryk Vega i wierzymy mu całkowicie patrząc na to, co wyprawia jego główny bohater.

Równie dużą pomysłowością cechują się dowcipy wtrącane przez reżysera. – Dla uniknięcia wątpliwości, Antoni stanął na wysokości zadania i zagrał tych dziesięć scen seksu bez Viagry – mówi Vega. – Mam nadzieję, że do czasu premiery „Pętli” Antoni wyjdzie z traumy i będzie miał ochotę jeszcze kiedykolwiek uprawiać seks – dorzuca.

Sam Królikowski próbuje tonować wypowiedzi reżysera. – Ilość tych partnerek, jakie mój bohater poznaje, z jakimi się styka i rzeczy, które z nimi wyprawia, jest czymś, czego w życiu prywatnym raczej nigdy nie zaznam i nie chcę zaznawać – zapewniał. – Tak naprawdę nie do końca wiedziałem, skąd czerpać wzorce i inspiracje – podkreślał.

„Pętla” – o czym jest film?

Film „Pętla" zainspirowany został tzw. aferą podkarpacką, czyli tysiącami kompromitujących nagrań z udziałem biznesmenów i polityków, zarejestrowanych w sieci agencji towarzyskich. W produkcji zagrali: Antoni Królikowski, Piotr Stramowski, Katarzyna Warnke, Rafał Cieszyński, Dagmara Kaźmierska, Maciej Zacharzewski, Sylwia Nowak i Henryk Talar.

Film jest oparty na faktach i opowiada o seksaferze na Podkarpaciu, gdzie w ekskluzywnym burdelu nagrywano polityków, celebrytów, sportowców i duchownych po to, by następnie ich szantażować. Pozyskałem do współpracy przy filmie wszystkich kluczowych uczestników afery podkarpackiej – opowiedział reżyser w rozmowie z „Super Expresem”.

– Między innymi oskarżonego oficera Centralnego Biura Śledczego Policji, właścicieli nocnych klubów – bliźniaków Ukraińców i rodzinę zabitego w więzieniu boksera „Cygana” – wymienił Patryk Vega. Reżyser w rozmowie z „SE” poinformował, że „wszedł też w posiadanie nagrań, również tych ukazujących sceny seksu, zarejestrowane ukrytymi kamerami”.

