Aleksandra Domańska straciła szansę na kontrakt przez podejrzenia o biseksualizm? „Żegnam się”

– Czasem funkcjonuje się w pewnych sytuacjach przez strach przed nieznanym, mimo że całe serce mówi ci, że to nie jest dla ciebie dobre – powiedziała Aleksandra Domańska na Instagramie. W dalszej części nagrywanych filmików aktorka poinformowała, że przez wiadomości rozpowszechniane przez serwis plotkarski straciła pracę. – Dzisiaj dotarła do mnie informacja, że serial, w którym miałam zagrać główną rolę, już niekoniecznie będzie moim serialem, bo osoby decyzyjne, są zmartwione tym, że mam krótkie włosy, a Pudelek pisze o mnie, że jestem biseksualna – stwierdziła aktorka.

„Zjada mnie to kawałek po kawałku”

– Dzięki tej sytuacji zdałam sobie sprawę, że to kompletnie nie jest mój świat. Zjada mnie to kawałek po kawałku, a cena jest o wiele za wysoka, wręcz skandaliczna – kontynuowała Aleksandra Domańska. Aktorka zwróciła się także bezpośrednio do swoich fanów. – Nagrywam ten manifest, bo nie ma mojej zgody na takie zachowania. Nie ma mojej zgody na taki świat. Wiem, że on sobie funkcjonuje i że będzie miał się świetnie, ale na pewno nie będę zasilać go swoją osobą. Powrócę do tej uroczej, momentami strasznej przestrzeni instagramowej na pewno, ale gdzie indziej... A jeżeli będziecie chcieli mnie znaleźć to znajdziecie. Szanowni państwo, żegnam się serdecznie – powiedziała aktorka.

Czytaj także:

Franek Rumak znany z „Love Island”, bierze udział w kolejnym popularnym show. Pokazał zdjęcie