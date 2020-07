Anna Mucha zwróciła się do Toma Cruise'a ws. planów wysadzenia polskiego mostu. „Tom, it is impossible!”

Paweł Lewandowski, wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego poinformował w rozmowie z Wirtualną Polską, że jeżeli twórcy wyrażą chęć kręcenia części zdjęć nad Wisłą, to czeka on na to z otwartymi ramionami. Odnosząc się do samego mostu, stwierdził, że „nie fiksowałby się, że to jest zabytek” . – Nie każda stara rzecz jest zabytkiem. Wyraźnie jest napisane w ustawie, że zabytkiem jest tylko to, co ma wartość społeczną, artystyczną bądź naukową – stwierdził. Doprecyzował także, że zniszczona ma zostać „tylko mała część mostu” .

„Tom, it is impossible!”

Polska aktorka Anna Mucha stanowczo wyraziła niezadowolenie z takiego podejścia ministra do sprawy. Dodała na Instagramie kilka zdjęć pokazujących most i okolice oraz napisała: „A my zwiedzamy, bo to jest 114-letni most, który Tom Cruise chce wysadzić w powietrze. A my mówimy: Tom, it is impossible! Nie ma na to naszej zgody” .

Reżyser w Pilchowicach

O pomyśle na wysadzenie w powietrze 114-letniego mostu kolejowego na Dolnym Śląsku jako pierwsza donosiła „Gazeta Wyborcza”. Onet potwierdził, że w grudniu ubiegłego roku reżyser Christopher McQuarrie pojawił się w Pilchowicach, by na własne oczy zobaczyć most nad Jeziorem Pilchowickim. Mieli mu towarzyszyć wówczas przedstawiciele Wojska Polskiego. Fakt ten według Fundacji „Thesaurus” miał potwierdzić dowódca generalny rodzajów Sił Zbrojnych RP, generał Jarosław Mika.