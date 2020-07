Ryan Reynolds pomógł w poszukiwaniach wyjątkowego misia. Historia zakończyła się happy endem

Matka Mary Soriano, 53-letnia Marilyn Soriano, zmarła 29 czerwca 2019 roku, przegrywając walkę z rakiem. Na krótko przed swoją śmiercią podarowała córce misia, który zawierał nagraną przez nią wiadomość głosową. Podczas gorączkowej przeprowadzki w zeszłym miesiącu miś został skradziony, ponieważ znajdował się w paczce z innymi kosztownościami.

W sobotę, po tym jak CBC poinformował o zaginionym misiu, informacja o poszukiwaniach rozprzestrzeniła się w mediach społecznościowych, zwracając uwagę aktora Ryana Reynoldsa. Filmowy Deadpool zaoferował nagrodę w wysokości 5 tys. dolarów za zwrot wyjątkowej pamiątki. W akcję włączyły się też inne gwiazdy, m.in. Dan Levy i Zach Braff. Później do puli nagrody za znalezienie misia dołożyli jeszcze George Stroumboulopoulos i Kraft Peanut Butter, co dało sumę 15 tys. dolarów.

„Moja mama jest zawsze ze mną”

W środę Soriano poinformowała na Twitterze, że misia zwrócili dwaj mężczyźni. Pluszak był w nienaruszonym stanie, brakowało tylko jego okularów, repliki tych, które nosiła matka kobiety. „To dla mnie znaczy po prostu wszystko. Część mnie przekonana była, że nigdy go już nie zobaczę. To duże miasto (Vancouver), było tak wiele miejsc, w których mógł być. To jak znalezienie igły w stogu siana” – napisała. „Teraz, gdy już go mam, czuje się pełna nadziei i szczęśliwsza. Za każdym razem, gdy na niego patrzę to tylko przypominam sobie, że moja mama jest za mną zawsze, że zawsze do mnie wróci” – dodała.

Reakcja Reynoldsa

„Szczęśliwe wiadomości. Dziękuje wszystkim, którzy szukali wysoko i nisko” – napisał na Twitterze Reynolds. „Vancouver jest niesamowite” – dodał. Mężczyźni, którzy zwrócili misia kobiecie poinformowali, że znaleźli go w pobliskim parku. Złodziej, który ukradł kosztowności kobiety został nagrany przez kamery jednego z budynku i jest poszukiwany.

