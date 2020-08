Nowości Netfliksa. Co warto obejrzeć w weekend?

„Good Girls” sezon 3.

Trzy mamuśki z przedmieść postanawiają okraść lokalny supermarket, by uniknąć bankructwa i zyskać niezależność.



„The Umbrella Academy” sezon 2

Ta sama dziwna rodzina. Jeszcze dziwniejsze problemy.



„Warrior Nun”

Osierocona nastolatka budzi się w kostnicy. Odkrywa, że jako Powierniczka Aureoli dla tajnego zakonu zakonnic polujących na demony, dysponuje teraz supermocami.



„Klub Opiekunek”

Klub Opiekunek. Ten serial to współczesna ekranizacja popularnych książek Ann M. Martin o grupie koleżanek, które postanawiają zostać opiekunkami do dzieci.



„Speedcuberzy”

Dokument opowiadający o niezwykłych życiowych ruchach i zagraniach mistrzów w układaniu kostki Rubika na czas: Maksa Parka i Feliksa Zemdegsa.



„Jak sprzedawać dragi w sieci (szybko)”

Sklep znowu otwarty! Moritz (Maximilian Mundt), Lenny (Danilo Kamperidis) i Dan (Damian Hardung) szybko stali się gwiazdami dzięki MyDrugs, czyli ich internetowemu sklepowi z narkotykami. Gdy zarobili milion euro, postanowili, że na tym koniec. Tak jakby. Decyzja o zwinięciu biznesu nie podoba się Moritzowi, którego ego nie pozwala mu na rozstanie się z lukratywnym przedsięwzięciem, a poza tym kończą mu się pomysły na okłamywanie Lisy (Lena Klenke). Lenny z kolei ciągle próbuje wkręcić do ich działalności swoją nową znajomą, hakerkę Kirę (Lena Urzendowsky). Na domiar złego na ogonie siedzi im nie tylko policja, lecz także dwóch ulicznych gangsterów.



„Przeklęta”

Przeklęta”, serial na podstawie powieści z listy bestsellerów magazynu „New York Times”, jest nową wersją legendy arturiańskiej opowiedzianą z perspektywy Nimue, młodej kobiety z tajemniczymi zdolnościami, której przeznaczeniem jest zostać potężną (i tragiczną) Panią Jeziora. Po śmierci swojej matki Nimue zyskuje nieoczekiwaną pomoc ze strony Artura, skromnego najemnika, z którym wyrusza na misję znalezienia Merlina i dostarczenia mu starożytnego miecza. Podczas swojej podróży Nimue staje się symbolem odwagi i rebelii przeciwko przerażającym Czerwonym Paladynom i dowodzącemu nimi królem Utherem. Przeklęta jest opowieścią o dojrzewaniu, która porusza zagadnienia bliskie współczesnemu widzowi, takie jak destrukcja środowiska naturalnego, terror religijny, bezsens wojny i znajdywanie odwagi, by pociągnąć innych do walki z niemożliwym do pokonania wrogiem.



„Bezpaństwowcy” | Oficjalny zwiastun | Netflix

Poruszający i pokazujący aktualne tematy serial o czterech nieznajomych, których drogi spotykają się w australijskim areszcie imigracyjnym: stewardessie uciekającej przed niebezpieczną sektą, afgańskim uchodźcy, który z rodziną szuka schronienia przed prześladowaniami, młodym ojcu pragnącym uwolnić się od pracy bez perspektyw oraz biurokratce, która ściga się z czasem, aby zapobiec wielkiemu skandalowi.



„Mroczne pożądanie”

Nauczycielka uniwersytecka rozpoczyna romans z 15 lat młodszym od siebie mężczyzną. Dwie kobiety, trzech mężczyzn, zemsta, morderstwo.



„Szczęście świata”

Warszawski dziennikarz i bon vivant Sobański opuszcza stolicę, by odszukać i przeprowadzić wywiad z autorem bestsellerowych przewodników, bijących rekordy sprzedaży. Choć sam pisarz skrzętnie ukrywa tożsamość, nieliczne tropy prowadzą do kamienicy na Śląsku, miejsca pełnego ludzi oryginalnych i wyjątkowych. Wśród nich są piękna Róża – obiekt męskich westchnień i damskiej zazdrości oraz ulegający jej urokom mężczyźni – ekscentryczny pasjonat botaniki Tomasz, „przyjaciel domu" Jan, matematyczny geniusz na posadzie windziarza – Rufin, a także próbujący wyrwać się spod wpływów zaborczej matki nastolatek Harald. Chwile spędzone przez nich z piękną sąsiadką kuszą lekkością i swobodą, objawiając świat, do którego nie mieli dotąd dostępu. Jednak dziewczyna darzy uczuciem tylko jednego. Pewnego dnia Róża znika z życia kamienicy, pozostawiając w sercach adoratorów ślad – puste miejsce, tęsknotę oraz uczucia, które w przyszłości odmienią losy każdego z mężczyzn.



„Uwięzione”

Naiwna dziewczyna, którą chłopak wrobił w defraudację dużych pieniędzy, trafia do więzienia i musi szybko nauczyć się brutalnych reguł panujących za kratami.



„Miasto strachu: Nowy Jork kontra mafia”

W latach 70. Nowym Jorkiem rządziła mafia. Producenci „Odwal się od kotów” przedstawiają historię wzlotu i upadku najpotężniejszych rodzin mafijnych Nowego Jorku oraz schyłek złotej ery mafii. Masowe podsłuchy, armia agentów pod przykryciem — FBI nie szczędziło zasobów, aby zebrać dowody przeciwko mafiosom. Ta największa operacja w historii FBI zakończyła się głośną sprawą sądową przeciwko „Komisji” mafii, której wynik zmienił wszystko.



„Odwet”

Cztery z pozoru różne od siebie nastolatki - Kitty, Margot, Bree i Olivia łączą siły, by zemścić się na szkolnych prześladowcach, ale zostają oskarżone o coś, czego nie zrobiły.