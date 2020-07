Jest data premiery i zwiastun drugiej odsłony filmu „After”. W obsadzie m.in. Dylan Sprouse

O czym będzie druga część filmu „After” ?

Tessa wciąż nie potrafi wybaczyć i zaufać Hardinowi, po tym co między nimi zaszło. Aby wyleczyć się z namiętności, rzuca się w wir pracy. Dzięki talentowi i urodzie szybko odnajduje się w nowym poukładanym świecie. Poznany w pracy przystojny i odpowiedzialny Trevor wydaje się idealną „odtrutką” na mrocznego i skomplikowanego Hardina. Tessa wydaje się być gotowa na nowy związek, ale Hardin nie zamierza się poddać. Jest gotów na wszystko, by udowodnić Tessie, że jego uczucia są szczere. Jednak porywcza, dzika natura i skrywane w sercu sekrety sprzed lat, znów mogą mu stanąć na drodze do szczęścia. Szczególnie, że Trevor okazuje się wyrafinowanym i cynicznym graczem, któremu nieobce są podstęp i manipulacja.

Obsada filmu „After 2”

W filmie zagrali: Josephine Langford („After”), Hero Fiennes Tiffin („After”, „Harry Potter i Książę Półkrwi”), Dylan Sprouse („Nie ma to jak statek”, „Super tata”), Inanna Sarkis („After”, „Brews Brothers”), Candice King („Pamiętniki wampirów”, „Juno”) i Selma Blair („Szkoła uwodzenia”, „Legalna blondynka”, „Hellboy”).

Reżyserem jest Roger Kumble, znany z popularnych produkcji takich jak: „W garniturach”, „Zostańmy przyjaciółmi”, „Szkoła uwodzenia”, „Ostrożnie z dziewczynami”, „Słodkie kłamstewka”.

Planowana data premiery filmu to 4 września 2020 roku.

