Jacek Czyż nie żyje. Rodzina aktora ma kilka próśb do żałobników

Jacek Czyż zmarł 24 lipca 2020 roku w wieku 67 lat. Pogrzeb aktora odbędzie się 5 sierpnia 2020 roku o godz. 14.30 na Cmentarzu Komunalnym Północnym na Wólce Węglowej. Syn aktora w mediach społecznościowych opublikował wpis, w którym przedstawił trzy prośby odnośnie pożegnania jego ojca. „Po pierwsze: Prosimy Was, aby każdy podczas uroczystości miał na sobie jakiś kolorowy akcent. Jacek był człowiekiem barwnym i radosnym, więc postarajmy się dodać trochę »Czyżowego ducha« tej ceremonii” – napisał. Aleksander Orsztynowicz-Czyż poprosił także, aby nie kupować kwiatów. „One przemijają zbyt szybko. Pieniądze które byście na nie wydali wrzućcie do puszki, aby wspomóc Fundację Darii Trafankowskiej, która wspierała Jacka i była z nim do samego końca. (puszka będzie na miejscu)” – napisał.

Na zakończenie mężczyzna zaapelował o przestrzeganie zasad wprowadzonych w odpowiedzi na pandemię koronawirusa. „Ze względu na sytuację epidemiologiczną, bez względu na wasze prywatne podejście do niej, prosimy o zachowanie na pogrzebie wszystkich zasad bezpieczeństwa: używanie maseczek, zrezygnowanie z przytulania, całowania. Wiemy, że jesteście z nami, wspieracie nas w trudnych chwilach. Wspólnie zadbajmy o to, by pożegnać Czyża pięknie, ale również bezpiecznie dla nas wszystkich” – czytamy we wpisie na Facebooku.

Kim był Jacek Czyż?

Jacek Czyż, który 19 lipca skończył 67 lat, trzy lata temu przeszedł udar mózgu. Również w 2017 roku wykryto u niego nowotwór prostaty z przerzutami na kości. Aktor postanowił więc skupić się na walce o zdrowie, kończąc bogatą karierę aktorską. Na swoim koncie miał epizodyczne role w produkcjach takich jak „Miś”, „Klan”, „Samo życie”, „Przyjaciółki” czy „Ojciec Mateusz”.

Zmarły 24 lipca Czyż dał się poznać głównie za sprawą wielu ról dubbingowych. Jego głos słyszeliśmy w cyklu filmów o przygodach Asterixa i Obelixa, „Masce” (burmistrz Mitchell Tilton), „Królu Lwie" (Rafiki), „Mulan”, „Harry'm Potterze” (Argus Filch), „Garfieldzie 2” (narrator, Rommel, Preston), „Noc w muzeum” (Reginald, Lincoln oraz George Foreman).

