Na planie „Top Model” doszło do „rękoczynów”. Wieniawa do Krupy: Już się pani skończyła

Trwają nagrania do najnowszej edycji „Top Model”. W jednym z odcinków wspierać uczestników będzie Julia Wieniawa. „Stało się! Zagościłam w moim ulubionym »Top Model«. Za nami chyba najtrudniejsza sesja zdjęciowa w programie, podczas której wspierałam uczestników. Wyszło bosko! A wybór najlepszego zdjęcia nie był taki prosty. Do zobaczenia w tv!” – napisała aktorka na Instagramie.

Joanna Krupa opublikowała z kolei nagranie, na którym wraz z Julią Wieniawą w dość oryginalny sposób odniosły się do medialnych spekulacji dotyczących napiętych relacji wśród osób tworzących program. – Przepraszam, nie wiem, czy pani wie, ale już się pani skończyła. I przejmuję ten program – powiedziała Wieniawa do Krupy. – Ale co ty myślisz, że ja jestem za stara? Ty, chicken. Wyrwę ci te wszystkie pióra – odpowiedziała Krupa, nawiązując do stroju aktorki. Potem doszło do udawanych „rękoczynów”. Wieniawa przejęła fotel Krupy, a pod koniec nagrania modelka i aktorka przybiły sobie piątkę.

