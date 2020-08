„Mam zaniedbanie na poziomie szkoły podstawowej”. Szczere wyznanie Blanki Lipińskiej

Blanka Lipińska za pośrednictwem mediów społecznościowych poprosiła swoich obserwatorów, aby polecili firmę, która profesjonalnie zajmuje się czyszczeniem tarasów. „A sama nie możesz?” – zapytała jedna z internautek. „A ty sama pieczesz chleb, hodujesz warzywa i tkasz sobie dywan? Taras wymaga specjalistycznego czyszczenia karcherem, chemikaliami i impregnacji płytek. Abstrachuję od tego, że ma 120 metrów kwadratowych (pisownia oryginalna - red.)” – odpowiedziała Lipińska.

„Mam zaniedbanie na poziomie szkoły podstawowej”



Internauci szybko wychwycili, że autorka bestselerowej serii „365 dni” zrobiła w wyrazie „abstrahuję” błąd ortograficzny. – Wiem, że robię błędy ortograficzne, choć nie mam o tym pojęcia, dopóki wy mi o tym nie powiecie, gdyż mam tę wyimaginowaną chorobę, co się nazywa dysortografia. A prawda jest taka, że mam zaniedbanie na poziomie szkoły podstawowej i niestety nie mam pojęcia, jak się pisze niektóre wyrazy. Jeśli mój słownik tak to napisze, to ja tak to napiszę – wyjaśniła szczerze na opublikowanym nagraniu Blanka Lipińska.