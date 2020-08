„The Old Guard 2”. Czy będzie druga część popularnej produkcji? Scenarzysta uchylił rąbka tajemnicy

Kadr z filmu „The Old Guard”

Scenarzysta filmu „The Old Guard” Greg Rucka potwierdził, że trwają rozmowy na temat stworzenia drugiej części popularnej produkcji Netfliksa. Zaznaczył jednak, że nie jest pewne, do czego one doprowadzą.