Karolina Pisarek opowiedziała o relacji ze swoją mamą. Wyjawiła także, co jej kupiła

Karolina Pisarek pochodzi ze Szczecinka, jednak ze względu na to, że jej tata pracował za granicą, przez kilka lat mieszkała w Niemczech. W programie „Uwaga! Kulisy sławy” modelka przyznała, że zmagała się z hejtem ze strony rówieśników, co wywołało u niej depresję. – Śmiali się ze mnie, że jestem pustakiem, że moje jedzenie śmierdzi. Nie wspominam tego czasu najlepiej, bo pamiętam, że wtedy spędziłam jakieś dwa lata, leżąc w łóżku z depresją. Niełatwo się o tym mówi, bo mocno zaważyło to na mojej psychice – opowiedziała.



Spektakularny sukces przyniósł modelce występ w programie „Top Model” , w którym zajęła drugie miejsce – wygrał Radek Pestka. Teraz Pisarek poprowadzi kulisy tego show – „Top Model. Front Row” . Program nadawany będzie na antenie Player.pl. Ostatnio podpisała także kontrakt z firmą Pantene.