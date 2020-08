Rafał Brzozowski za Tomasza Kammela. Zmiana gospodarzy w programie „The Voice Senior”

„The Voice Senior” to polski program typu talent show, który jest emitowany na antenie TVP2 od 7 grudnia 2019 roku. Zgłosić do niego mogą się osoby w wieku powyżej 60 lat. Trenerzy są odwróceni tyłem i jeżeli spodoba im się występ, odwracają się do uczestnika i śpiewający trafia automatycznie do danej drużyny. Jeżeli odwróci się więcej niż jeden trener, wokalista może wybrać, w jakiej drużynie chce być. Każdy z trenerów, wśród których są Marek Piekarczyk, Alicja Majewska, Andrzej Piaseczny i Urszula Dudziak – kompletują 4-osobową drużynę. Następnie odbywa się półfinał, a do finału przechodzi ośmiu wokalistów. O zwycięzcy programu decydują widzowie w głosowaniu SMS-owym. Nagrodą jest tytuł Najlepszego Głosu w Polsce, 50 tys. złotych, wycieczka o wartości 30 tys. złotych oraz występ podczas „Sylwestra Marzeń z Dwójką” .

Dotychczas program „The Voice Senior” prowadził Tomasz Kammel, jednak ma go teraz zastąpić w tej roli Rafał Brzozowski. – Prowadzenie „The Voice Senior” to wielki zaszczyt, wielkie wyzwanie i wielka przygoda. Mam nadzieję, że będę mógł dodać otuchy seniorom, ponieważ doskonale wiem, jak to jest być uczestnikiem tego typu programu. Stresu towarzyszącego mi podczas Przesłuchań w Ciemno chyba nigdy nie zapomnę – powiedział Brzozowski w rozmowie z portalem WirtualneMedia.pl.