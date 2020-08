Joey King, gwiazda „The Kissing Booth”, zagra u boku Brada Pitta. Co wiemy o filmie „Bullet Train”?

Film wyreżyseruje David Leitch, który stworzył wcześniej między innymi „Johna Wicka” (2014), „Deadpoola 2” (2018) czy „Atomic Blonde” (2017). Scenariusz do produkcji napisał Zak Olkewicz, koproducent „Kiedy gasną światła” z 2016 roku. Leitch i Kelly McCormick ( „Atomic Blonde” , „Nobody” , „Sposób na morderstwo” ) będą produkować „Bullet Train” z ramienia swojej firmy 87North, wraz z Antoine Fuquą ( „Dzień próby” , „Siedmiu wspaniałych” , „Bez litości” ). Kat Samick ( „Bez litości” , „Do utraty sił” , „Strzelec” ) jest producentką wykonawczą, a Brittany Morrissey ( „The Night Before the Morning After” , „Diabelskie nasienie” ) występuje w tej samej roli i nadzoruje projekt ze strony Sony Pictures.

Jak donosi portal Deadline, Brad Pitt dołączył do obsady wkrótce po tym, jak otrzymał swojego pierwszego w karierze Oscara za rolę w filmie „Pewnego razu w... Hollywood” Quentina Tarantino.

W planach jest rozpoczęcie produkcji „Bullet Train” jesienią tego roku w Los Angeles. Film oparty jest na japońskiej powieści „Maria Beetle” bestsellerowego autora Kotaro Isaka. Brytyjskie wydawnictwo Harvill Secker ogłosiło, że w przyszłym roku planuje publikację powieści „Bullet Train” w języku angielskim.

Joey King jest najmłodszą osobą, która podpisała umowę na współpracę z Hulu. Była nominowana do nagrody Emmy za rolę Gypsy w serialu „The Act” , a teraz wyprodukuje serial dla serwisu streamingowego. Ogromną popularnością cieszy się także seria filmów z jej udziałem na Netfliksie, zatytułowana „The Kissing Booth” .

