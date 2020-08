„W roli głównej” znika z TVN Style. Magda Mołek komentuje: Dowiedziałam się z mediów

Magda Mołek swoją karierę dziennikarską rozpoczynała w Telewizji Regionalnej Zagłębia Miedziowego w Lubinie. Następnie została reporterką w Telewizji Dolnośląskiej. Później współpracowała z TVP, Canal+ i RTL. W 2004 roku rozpoczęła współpracę ze stacją TVN. Prowadziła program „Moja Krew” i pierwszą edycję programu „Taniec z gwiazdami” . W latach 2005-2019 była współprowadzącą porannego programu „Dzień dobry TVN” . Od 2006 roku Mołek pracowała w TVN Style. Prowadziła programy takie jak „Lekcja stylu” , „Miasto kobiet” i „W roli głównej” .

Ostatnio Magda Mołek zadebiutowała ze swoim kanałem na YouTube „W moim stylu” . Rozpoczęła również nagrywanie podcastu „Rozważna i Erotyczna” w aplikacji Empik GO.

„Zadbałam wreszcie najpierw o siebie”

Magdalena Mołek zamieściła na Instagramie długi wpis, w którym zwraca uwagę na dyskryminację kobiet, krzywdzenie ich, wykorzystywanie i oszukiwanie. „Jako dziennikarka będę nadal starać się zadawać pytania o nas, nasze potrzeby, zabierać głos w ważnych dla nas sprawach i namawiać Was, byście dbały o siebie” – zapewniła. „Dlatego powstał mój kanał na YouTubie i dlatego robię z Joanną Keszką podcasty o kobiecej seksualności” – wyjaśniła.