Thriller psychologiczny „Kobieta w oknie” trafi na Netfliksa. Zobaczcie przerażający zwiastun

Film produkcji Fox 2000 Pictures będzie jednym z ostatnich obrazów, które zamiast do kina, od razu trafiają na platformy streamingowe. Pierwotnie film miał trafić na wielki ekran 15 maja 2020 roku, jednak jego premierę odwołano ze względu na pandemię koronawirusa. Dziennikarze portalu The Hollywood Reporter podają, że Netflix jest na finiszu zamknięcia umowy ws. zakupu praw do światowej dystrybucji „Kobiety w oknie” z Amy Adams w roli głównej. Oprócz Adams w filmie zobaczymy też takie gwiazdy jak Gary Oldman czy Julianne Moore.

Reżyserem filmu „Kobieta w oknie” jest Joe Wright ( „Pokuta” , „Anna Karenina” , „Duma i uprzedzenie” , „Czas mroku” ), a scenariusz wspólnie z autorem książki A.J. Finnem stworzyła Tracy Letts ( „Lady Bird” , „Big Short” , „Czwarta władza” ).

„Kobieta w oknie” – o czym jest film?