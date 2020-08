Thriller psychologiczny „Kobieta w oknie” trafi na Netfliksa. Zobaczcie przerażający zwiastun

Film produkcji Fox 2000 Pictures będzie jednym z ostatnich obrazów, które zamiast do kina, od razu trafiają na platformy streamingowe. Pierwotnie film miał trafić na wielki ekran 15 maja 2020 roku, jednak jego premierę odwołano ze względu na pandemię koronawirusa. Dziennikarze portalu The Hollywood Reporter podają, że Netflix jest na finiszu zamknięcia umowy ws. zakupu praw do światowej dystrybucji „Kobiety w oknie” z Amy Adams w roli głównej. Oprócz Adams w filmie zobaczymy też takie gwiazdy jak Gary Oldman czy Julianne Moore.

Reżyserem filmu „Kobieta w oknie” jest Joe Wright ( „Pokuta” , „Anna Karenina” , „Duma i uprzedzenie” , „Czas mroku” ), a scenariusz wspólnie z autorem książki A.J. Finnem stworzyła Tracy Letts ( „Lady Bird” , „Big Short” , „Czwarta władza” ).

„Kobieta w oknie” – o czym jest film?

Książka „Kobieta w oknie” opowiada o Annie Fox. Kobieta straciła swoją rodzinę, później także pracę i podupadła na zdrowiu. Od miesięcy nie wychyla się z domu z powodu różnych fobii, na jakie cierpi. Swoje dnie spędza przez komputerem, telewizorem lub na podglądaniu sąsiadów – z czasem zaczyna żyć ich życiem. Russelowie, rodzina, która jest pod wieczną obserwacją Anny, wydaje się być podejrzana. Pewnej nocy nasza główna bohaterka widzi coś, czego nie powinna. Pozostaje jednak pytanie: Co jest prawdą, a co zmyśleniem?

Czytaj także:

Quiz dla fanów filmu „Wszystkie jasne miejsca”. Sprawdź, ile pamiętasz