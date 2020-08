„Diabeł wcielony” Antonio Camposa dla Netfliksa. Wielkie nazwiska w przerażającej opowieści o wierze. Znamy datę premiery

„Diabeł wcielony” to pierwszy film w reżyserii Antonio Camposa od czasu „Christine” z 2016 roku. Jest adaptacją debiutanckiej powieści Donalda Raya Pollocka z 2011 roku. W obsadzie pojawiły się świetne nazwiska: Tom Holland, Bill Skarsgård, Riley Keough, Jason Clarke, Sebastian Stan, Haley Bennett, Harry Melling, Eliza Scanlen, Mia Wasikowska czy Robert Pattinson.

O czym jest film „Diabeł wcielony” ?

Akcja filmu sadzona jest na prowincji w południowym Ohio i Zachodniej Wirginii, chociaż sam film kręcony był w Alabamie. Powieść Pollocka opowiada o wspólnocie religijnej, którą wiara doprowadza do przerażającej skrajności. Widzowie zobaczą całą galerię zajmujących i dziwacznych postaci, od czasów II wojny światowej do lat 60. XX wieku. Willard Russel (Bill Skarsgard) to dręczony wspomnieniami rzezi na Południowym Pacyfiku weteran wojenny, który nie może uratować swojej żony Charlotte (Haley Bennett) przed śmiertelną chorobą. Jest też małżeństwo seryjnych morderców – Carla (Jason Clarke) i Sandy (Riley Keough) Henderson przemierzają amerykańskie autostrady w poszukiwaniu ofiar. Na ekranie pojawią się również bezbożny kaznodzieja Robert Pattinson i kaleki szeryf (Sebastian Stan). W samym środku tej pokręconej paczki jest młody Arvin Eugene Russell (Tom Holland), osierocony syn Willarda i Charlotte, który wyrasta na dobrego człowieka. „Reżyser Antonio Campos przedstawia pociągający ale przerażający krajobraz, który stawia sprawiedliwych naprzeciw skorumpowanym” – opisuje Netflix.

Idealne połączenie

Scenariusz do „Diabła wcielonego” stworzył Campos wraz ze swoim bratem Paulo. – To był bardzo żmudny proces, ponieważ było w tej książce tak wiele kwestii, które kochaliśmy – przyznał reżyser w rozmowie z Entertainment Weekly. – Jestem wielkim fanem południowego gotyku i noir, a ona jest ich idealnym połączeniem – mówił.

Sprawdzian wytrzymałości

Eliza Scanlen, aktorka, która w filmie wciela się w Lenorę Laferty, mówiła o „Diable wcielonym” w wywiadzie dla Indy Wire. – Ten film opowiada o tym, jak ludzie zmagają się ze swoją wiarą, jak sami ją definiują i do czego to prowadzi. Widzimy w tym obrazie bardzo skrajne oblicza tej walki. To była tylko 10-dniowa sesja zdjęciowa, ale wypełniona była po brzegi bardzo trudnymi scenami. To zdecydowanie był sprawdzian wytrzymałości – przyznała.

Premiera filmu „Diabeł wcielony” na Netflix