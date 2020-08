Pedro Almodovar nakręcił swój pierwszy anglojęzyczny film. Tilda Swinton gwiazdą obrazu „The Human Voice”

„The Human Voice” to film krótkometrażowy, trwający tylko 30 minut. Według opisu festiwalowego, obraz jest „bardzo swobodną adaptacją oryginalnej sztuki teatralnej Jeana Cocteau, o której Pedro Almodovar marzył od dziesięcioleci” . Film opowiada historię zdesperowanej kobiety (Tilda Swinton), która czeka na telefon od swojego ukochanego, który właśnie ją porzucił.

„Jestem bardzo podekscytowany powrotem do Wenecji w tak wyjątkowym roku, z COVID-19 jako nieproszonym gościem. Wszystko będzie inne i nie mogę się doczekać, żeby to zobaczyć. To zaszczyt, że będę mógł towarzyszyć Rildzie w tym roku, w którym odbiera tak zasłużoną nagrodę. W rzeczywistości »The Human Voice« to hołd dla Tildy, pokaz jej nieskończonych i różnorodnych rejestrów jako aktorki” – napisał Almodovar w oświadczeniu, ogłaszającym debiut swojego anglojęzycznego filmu na festiwalu.

Tilda Swinton odbierze w tym roku Złotego Lwa za całokształt twórczości. To nagroda, którą Pedro Almodovar otrzymał na festiwalu w 2019 roku.

