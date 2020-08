Były gracz Realu, PSG i Chelsea doczekał się swojego dokumentu. Dzisiaj premiera na Netfliksie

„Tajemniczy, wyjątkowy, a może i taki, i taki? Autorzy tego dokumentu zagłębiają się w kontrowersyjną przeszłość znanego francuskiego piłkarza Nicolasa Anelki” – zapowiadają twórcy produkcji „Anelka: Piłkarz niezrozumiany”, która 5 sierpnia pojawiła się na Netflixie. W trwającym ponad 1,5 godziny dokumencie oprócz głównego bohatera wypowiedzieli się także m.in. Thierry Henry, Didier Drogba oraz Arsene Wenger, którzy mieli możliwość współpracy z francuskim zawodnikiem. Za produkcję odpowiada Éric Hannezo, który jest także twórcą filmu „Rapid Dogs”.

Kim jest Nicolas Anelka?

Nicolas Anelka urodził się we francuskim Wersalu, ale jego rodzice pochodzą z Maryniki. 41-letni obecnie Francuz pierwsze kroki w profesjonalnej karierze stawiał w Paris Saint-Germain, ale już po roku gry dla seniorskiej drużyny z Parc des Princes przeszedł do Arsenalu Londyn. Tam zagrzał miejsce jedynie na dwa lata, po czym grał w Realu Madryt, ponownie w PSG, Liverpoolu, Manchesterze City, Fenerbahçe SK, Bolton Wanderers, Chelsea Londyn, Shanghai Shenhua, Juventusie Turyn, West Bromwich Albion i Mumbai City FC. Anelka jedynie w PSG, Manchesterze City i Chelsea grał przez więcej niż dwa sezony, a częste zmiany klubów przypisuje się jego konfliktowej osobowości. Zarówno piłkarze, jak i trenerzy byli nieprzychylnie nastawieni do współpracy z Francuzem, który raczej nigdzie nie był uznawany za dobrego „ducha zespołu”.

Kontrowersyjny piłkarz był powoływany także do kadry Francji, dla której w 69 spotkaniach zdobył 14 bramek. Z „Trójkolorowymi” sięgnął w 2000 roku po mistrzostwo Europy, ale częste zmiany klubów negatywnie odcisnęły się na jego formie, przez co Anelka nie miał odpowiednich argumentów, by ubiegać się o stałe miejsce w kadrze. O zawodniku stało się głośno szczególnie podczas mistrzostw świata w 2010 rozgrywanych w RPA, kiedy to gwiazdor popadł w konflikt z Raymondem Domenechiem. Anelka miał obrazić szkoleniowca, za co został wyrzucony z kadry, a następnie zawieszony na 18 spotkań.