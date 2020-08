„The Umbrella Academy”. Będzie spin-off o Klausie? Twórcy mają jeden warunek!

Tego samego dnia 1989 roku niezwiązanym ze sobą w żaden sposób kobietom rodzi się czterdzieścioro troje dzieci. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że żadna z nich nie była wcześniej w ciąży. Siedmioro dzieci adoptuje przemysłowiec-miliarder sir Reginald Hargreeve, który postanawia przygotować je do misji ocalenia świata. Jednak nie wszystko poszło zgodnie z planem. Gdy dzieci weszły w wiek nastoletni, rodzinne więzy osłabły. Wkrótce jednak ich ojciec umiera, a oni zdają sobie sprawę z tego, że muszą współpracować, aby zapobiec apokalipsie. Sezon 2. serialu „The Umbrella Academy” wylądował na Netfliksie w miniony weekend i od razu stał się hitem – niektórzy recenzenci stwierdzili nawet, że był lepszy od pierwszej odsłony.

Każdy bohater serialu jest wyjątkowy, jednak niewątpliwie ulubieńcem fanów jest Klaus, w którego wciela się aktor Robert Sheehan. Blackman i Sheehan niedawno rozmawiali z Digital Spy o tym, co może przynieść przyszłość w uniwersum „The Umbrella Academy” , szczególnie jeśli chodzi o spin-offy. Wspólnie stwierdzili, że zdecydowaliby się na taki krok, jeżeli tylko fani byliby tym zainteresowani. Naturalnym wyborem na bohatera spin-offu jest właśnie Klaus. – Uwielbiam całe doświadczenie na planie serialu – powiedział Sheehan, dodając, że wcielanie się w Klausa nie było jak praca, tylko jak przyjemność i świetna zabawa.

A co na to reżyser? – Myślę, że Klaus i Ben (Justin H. Min) lub Klaus i Diego (David Castañeda) – każdy z nich byłby wspaniałym tematem na spin-off. Nakręcilibyśmy cztery lub sześć odcinków i byłoby wspaniale. Wiadomo, że nigdy nie chcesz z czymś przesadzić. Ale jeśli jest zainteresowanie, a aktorzy byliby na to gotowi, to my również. W końcu uwielbiamy razem pracować – podkreślił Blackman.

Czytaj także:

