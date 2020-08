„Mulan” trafi na platformę Disney+. Właściciele kin są oburzeni

Informację o tym, że „Mulan” pojawi się na VOD 4 września 2020 roku przekazał nowy prezes zarządu Disneya Bob Chapek. Film będą mogli obejrzeć subskrybenci Disney+, jednak oprócz opłacenia abonamentu będą musieli zapłacić 29,99 dolarów.

Produkcja miała być wydarzeniem kinowym 2020 roku, dlatego właściciele tych miejsc są oburzeni decyzją Disneya. „Nie potrzebują już partnerów! Dlaczego mielibyście się dzielić zyskami z firmą zewnętrzną? Pomyślcie o tym tak: jeżeli 10 proc. ich subskrybentów kupi film »Mulan« Disney zarobi na tym na czysto 181 mln dolarów. Jeżeli zrobi to 50 proc., daje to 906 mln dolarów. To pieniądze, które Disney może zatrzymać tylko dla siebie” - mówi źródło portalu Deadline. „To śmiertelny cios dla kin (...) Jeżeli jesteście kinem w centrum handlowym z 20 salami - jesteście spaleni” - kontynuuje.

Nowa „Mulan”

Za reżyserię nowej aktorskiej wersji „Mulan” odpowiada Niki Caro, znana m.in. z filmu „Azyl” (2017). Scenariusz stworzyli Lauren Hynek, Rick Jaffa, Amanda Silver i Elizabeth Martin.

W rolę głównej bohaterki wciela się chińska aktorka Liu Yifei, znana też jako Crystal Liu, a cesarza Chin zagrał Jet Li. Nowozelandzki aktor Yoson An zagra Chen Honghuia, który – według „The Hollywood Reporter” , staje się najważniejszym sprzymierzeńcem Mulan i najprawdopodobniej także jej miłosnym zainteresowaniem. Twórcy informowali już wcześniej, że w remake'u zobaczymy kilka nowych postaci, jednocześnie tracąc kilka starych ulubieńców. Możemy zatem pożegnać się z myślą, że w filmie zobaczymy gadatliwego smoka Mushu czy kapitana Li Shang. Ponadto nowa wersja pozbawiona zostanie elementów fantastycznych i musicalowych, nad czym ubolewają fani oryginału. Niektóre z piosenek, np. „Lustro” czy „Zrobię z was mężczyzn”, w produkcji usłyszymy tylko w wersjach instrumentalnych.

Bajka „Mulan”