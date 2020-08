Tom Hanks jako Dżepetto? Trwają rozmowy! Reżyserią filmu „Pinokio” zajmie się Robert Zemeckis

Film produkuje Disney. Jak podaje portal Deadline, od początku wytwórnia chciała, aby to Tom Hanks wcielił się w lalkarza Dżepetto - zwróciła się do niego w tej sprawie już wiele lat temu, gdy do reżyserii obrazu przypisany był jeszcze Paul King ( „Paddington” ). Umowa nie została wówczas zawarta, ale biorąc pod uwagę historię współpracy Zemeckisa i Hanksa, która sięga czasów „Forresta Gumpa” , za który to film obydwaj otrzymali Oscary, wydaje się, że tym razem jego pozytywna odpowiedź jest bardzo prawdopodobna.

Film produkują Andrew Miano i Chris Weitz z ramienia swojej firmy Depth of Field. Scenariusz napisali Weitz i Zemeckis.

Film „Pinokio” z 1940 roku wytwórni filmowej Walt Disney Animation Studios został zrealizowany na podstawie powieści Carlo Collodiego. Był to drugi film pełnometrażowy Disneya. Otrzymał świetne recenzje.

Fabuła opowiada o starym snycerzu Dżepetto, który rzeźbi drewnianą marionetkę, której nadaje imię Pinokio. Wypowiada życzenie, widząc spadającą gwiazdę, i następnego dnia Pinokio staje się prawdziwym chłopcem.

