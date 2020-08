Serialowe i filmowe adaptacje świetnych powieści. Te produkcje są dostępne w HBO GO

Od filmów uważanych już za kultowe, jak „Śniadanie u Tiffany'ego”, „Stań przy mnie” czy „Drakula” , po nowości takie jak „To wiem na pewno” czy „Obsesja zbrodni” . Sprawdź, czy znajdziesz coś dla siebie!

„Słońce też jest gwiazdą”

Ona i on, pochodzący z zupełnie różnych środowisk, zakochują się w sobie, ale mają tylko jeden dzień. Nazajutrz dziewczyna zostanie deportowana.



„Stań przy mnie”

Czterech nastolatków wyrusza w podróż do miejsca, gdzie rzekomo znajdują się zwłoki ich rówieśnika.



„Śniadanie u Tiffany'ego”

Początkujący pisarz Paul Varjak wprowadza się do eleganckiej nowojorskiej kamienicy. Jego sąsiadką jest śliczna Holly żyjąca na koszt bogatych adoratorów.



„Drakula”

Rumuński książę, a w rzeczywistości wampir Vlad Dracula wyjeżdża do Londynu, gdzie mieszka kobieta przypominająca mu jego tragicznie utraconą ukochaną.



„I Am The Night”

Serial inspirowany prawdziwymi wydarzeniami. Główna bohaterka dowiaduje się, że rodzice oddali ją tuż po urodzeniu. Poszukując swoich krewnych, trafia na podejrzanego o morderstwo lekarza z Hollywood.



„Noughts + Crosses”

Sephy (Masali Baduza) jest córką wybitnego polityka i członkinią czarnej klasy rządzącej. Callum (Jack Rowan) należy natomiast do białej podklasy, której członkowie byli niegdyś niewolnikami. Para przyjaźni się od wczesnego dzieciństwa, mają jednak świadomość, że nigdy nie powinni się w sobie zakochać. Społeczeństwo, w którym żyją pełne jest uprzedzeń i wzajemnej nieufności, w efekcie czego ludzie w końcu wychodzą na ulicę. Między Sephy i Callumem wybucha namiętny romans, który naraża ich na ogromne niebezpieczeństwo…



„Tropiciele”

Serial „Tropiciele” („Trackers”) jest ekranizacją głośnego, międzynarodowego bestsellera autorstwa Deona Meyera. Trzy główne wątki historii składają się na pełną akcji i zmyślnie poprowadzoną intrygę, która toczy się w różnych zakątkach RPA ze spektakularnym finałem w Kapsztadzie. W tle nie zabraknie zorganizowanej przestępczości, przemytu diamentów, zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego, czarnych nosorożców, CIA i wątku międzynarodowego terroryzmu.



„Zero zero zero”

Produkcja na podstawie książki Roberto Saviano przedstawia historię kilku walczących o władzę grup, które rywalizują między sobą o kontrolę nad przemytem i handlem kokainą. Serial obnaża mroczne tajemnice światowego handlu narkotykami – od produkcji aż po dostawę do miejsca konsumpcji. Historia zabiera widza w podróż po złożonym systemie wzajemnych zależności, który skażony jest przemocą. Od dżungli po drapacze chmur, od Meksyku po Paryż, od przestępców i biznesmenów po desperatów i miliarderów. Całość połączona jest niewidzialną nicią kokainy. W tej bezlitosnej wojnie o wpływy każdy walczy z każdym i naraża życie na niebezpieczeństwo – od lokalnego drobnego dilera po ojca chrzestnego najpotężniejszej organizacji przestępczej.



„Spisek przeciwko Ameryce”

Sześcioodcinkowy miniserial „Spisek przeciwko Ameryce” jest adaptacją uznanej powieści Philipa Rotha o tym samym tytule. Produkcja przedstawia alternatywną historię Ameryki podczas II wojny światowej, opowiedzianą z punktu widzenia robotniczej rodziny żydowskiej z New Jersey. Jej członkowie obserwują, jak rozwija się kariera polityczna Charlesa Lindbergha, bohaterskiego lotnika i ksenofobicznego populisty, który zostaje wybrany nowym prezydentem Stanów Zjednoczonych. Pod jego wpływem naród zwraca się w stronę faszyzmu.



„Obsesja zbrodni”

Michelle McNamara wiodła spokojne życie pisarki, matki i żony, która na własne życzenie trzymała się z dala od hollywoodzkiego świata swojego męża, znanego komika Pattona Oswalta. Ale każdej nocy, kiedy jej rodzina kładła się spać, Michelle podążała za własną obsesją na punkcie nierozwiązanych spraw kryminalnych. Prowadzone przez nią śledztwo zaprowadziło ją do świata internetowych chat roomów i na strony blogów o zbrodniach. Zaczęła żyć makabrycznymi szczegółami zbrodni popełnionych przez Golden State Killera, nawiązywać kontakty z zafascynowanymi sprawą detektywami-amatorami i wymieniać się z nimi informacjami, zdjęciami oraz nowymi tropami.



„To wiem na pewno”

Sześcioodcinkowy miniserial obyczajowy produkcji HBO, jest rodzinną sagą przedstawiającą dwie równoległe historie życia braci bliźniaków naznaczone zdradą, poświęceniem i wybaczeniem. Losy Dominicka i Thomasa śledzimy na różnych etapach ich życia. Poznajemy ich w czasach dla nich współczesnych, na początku lat 90. XX wieku, kiedy obaj bracia osiągają wiek średni, ale wracamy też do przeszłości w scenach pokazujących młodość i dzieciństwo.



„Outsider”

Akcja serialu obraca się wokół śledztwa w sprawie makabrycznego morderstwa chłopca oraz tajemniczych okoliczności tej nietypowej sprawy. Sprawę prowadzi detektyw Ralph Anderson (Ben Mendelsohn), który dokonuje oględzin zmasakrowanego ciała 11-letniego Frankiego Petersona odnalezionego w lasach stanu Georgia. Tajemnicze okoliczności przerażającej zbrodni sprawiają, że Ralph, który jest nadal pogrążony w żałobie po śmierci swojego syna, postanawia włączyć do sprawy znaną z nietypowych metod pracy prywatną detektyw Holly Gibney (Cynthia Erivo), bo ma nadzieję, że dzięki jej zdolnościom uda im się wytłumaczyć to, co wydaje się być niewytłumaczalne.