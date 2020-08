Najpopularniejsze seriale w lipcu 2020. Co warto obejrzeć?

Na liście najchętniej oglądanych w lipcu 2020 roku produkcji HBO GO znajdują się seriale dokumentalne, oparte na prawdziwych historiach, superbohaterskie, adaptacje popularnych powieści czy serie historyczne. Sprawdźcie, co warto obejrzeć.

1. „Perry Mason”

Rok 1931, Los Angeles. Kiedy reszta kraju zmaga się z Wielkim Kryzysem, to miasto kwitnie. Ropa naftowa, Igrzyska Olimpijskie, filmy dźwiękowe – jest wszystko! Ale doszło też do porwania, w którym coś poszło nie tak i to bardzo. Serial śledzi losy legendarnego już w kanonie amerykańskiej beletrystyki adwokata, obrońcy w sprawach karnych – Perry'ego Masona, bohatera serii powieści autorstwa Erle'a Stanleya Gardnera. Gdy największa sprawa dekady z impetem wkracza w jego życie, konsekwencja w nieustannym dążeniu do prawdy prowadzi Masona nie tylko do ujawnienia tajemnic miasta, ale i być może na drogę odkupienia dla siebie samego.



2. „Wielka”

Kobieta mieszkająca w wiejskiej Austrii w XVII wieku zmuszona jest wybierać między własnym szczęściem, a przyszłością Rosji.



3. „Gra o tron”

Adaptacja sagi George'a R.R. Martina. W królestwie Westeros walka o władzę, spiski oraz zbrodnie są na porządku dziennym.



4. „W domu”

Twórcy, zaproszeni do projektu przez HBO Europe, zaczęli kręcić swoje filmy tuż po rozpoczęciu izolacji, próbując na gorąco uchwycić wyjątkowość momentu, w jakim znalazła się ludzkość. W ten sposób powstał interesujący wielogłos, który składa się na opis tego samego momentu i który tworzą: Jacek Borcuch, Andrzej Dragan, Krzysztof Garbaczewski, Renata Gąsiorowska, Magnus von Horn, Paweł Łoziński, Jan P. Matuszyński, Tomek Popakul, Jerzy Skolimowski, Krzysztof Skonieczny, Małgorzata Szumowska / Michał Englert, Mariusz Treliński, Anna Zamecka / Sung Rae Cho i Xawery Żuławski.



5. „Quiz”

września 2001 roku były major brytyjskiej armii Charles Ingram (Matthew MacFadyen) wraz ze swoją żoną Dianą (Sian Clifford) oraz wspólnikiem Tecwenem Whittockiem (Michael Jibson), zostali oskarżeni o oszustwo. Major Ingram w nieuczciwy sposób wygrał milion funtów w najpopularniejszym na świecie teleturnieju „Who Wants to Be a Millionaire?” (w Polsce znanym jako „Milionerzy”). Oskarżeni stanęli przed sądem za zmowę. We wskazywaniu poprawnych odpowiedzi pomagali grającemu Igramowi wspólnicy, którzy za pomocą kaszlu nakierowywali go na poprawne odpowiedzi na pytania zadawane przez gospodarza teleturnieju Chrisa Tarranta (Michael Sheen).



6. „Stargirl”

„Stargirl” przedstawia losylicealistki Courtney Whitmore (Brec Bassinger), która odkrywa o u siebie supermocne i postanawia zainspirować grupę młodych herosów do walki ze złoczyńcami z przeszłości. Chce w ten sposób wypełnić dziedzictwo pozostawione przez drużynę superbohaterów z Justice Society of America.



7. „Doom Patrol”

Utworzona przez szalonego profesora grupa bohaterów stara się uratować swojego przywódcę przed tajemniczym Panem Nobody.



8. „Obsesja zbrodni”

Michelle McNamara wiodła spokojne życie pisarki, matki i żony, która na własne życzenie trzymała się z dala od hollywoodzkiego świata swojego męża, znanego komika Pattona Oswalta. Ale każdej nocy, kiedy jej rodzina kładła się spać, Michelle podążała za własną obsesją na punkcie nierozwiązanych spraw kryminalnych. Prowadzone przez nią śledztwo zaprowadziło ją do świata internetowych chat roomów i na strony blogów o zbrodniach. Zaczęła żyć makabrycznymi szczegółami zbrodni popełnionych przez Golden State Killera, nawiązywać kontakty z zafascynowanymi sprawą detektywami-amatorami i wymieniać się z nimi informacjami, zdjęciami oraz nowymi tropami.



9. „Love life”

Serial opowiada o o podróży od pierwszej miłości do tej ostatniej oraz o tym w jaki sposób ludzie, których spotykamy na swojej drodze wpływają na to jacy jesteśmy, kiedy w końcu decydujemy się zostać z kimś na zawsze. To świeże spojrzenie na komedię romantyczną w formie serialowej antologii, której twórcą i jednym z showrunnerów jest Sam Boyd („In a Relationship”).



10. „Czarnobyl”

Fabularna wersja katastrofy w Czarnobylu. W rolach głównych występują Jared Harris, Stellan Skarsgård oraz Emily Watson. Jared Harris wciela się w Walerija Legasowa, wiodącego radzieckiego fizyka jądrowego, który był członkiem komisji badającej przyczyny awarii i jako pierwszy zrozumiał skalę katastrofy. Stellan Skarsgård gra zastępcę przewodniczącego Rady Ministrów ZSRR Borysa Szczerbinę, który z kremlowskiego nadania przewodniczył pracom rządowej komisji ds. Czarnobyla w pierwszych godzinach po awarii. Emily Watson zobaczymy w roli Ulany Khomyuk, radzieckiej fizyczki jądrowej, która chce poznać prawdziwe przyczyny wybuchu reaktora.Czytaj także:

