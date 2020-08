To był najbardziej strzeżony sekret Hollywood. Będzie kontynuacja „Dirty Dancing”! Jennifer Gray na pokładzie

Reżyserią filmu zajmą się Jonathan Levine ( „Niedobrani” , „50/50” , „Wiecznie żywy” ) oraz Gillian Bohrer ( „Zmierzch” , „Step Up – taniec zmysłów” ), a scenariusz stworzyli Mikki Daughtry ( „Trzy kroki od siebie” , „All This Times” ) i Tobias Iaconis ( „Trzy kroki od siebie” , „Topielisko. Klątwa La Llorony” , „Za linią wroga: Kolumbia” ).

Pewne już jest, że w roli głównej w filmie wystąpi Jennifer Grey, czyli Frances 'Baby' Houseman z oryginalnej wersji obrazu z 1987 roku. Aktorka będzie także także producentką wykonawczą nowego filmu.

– Będzie to dokładnie ten rodzaj romantycznego, nostalgicznego filmu, na który czekali fani serii i który uczynił go najlepiej sprzedającym się tytułem w historii – przekazał Jon Feltheimer.

Film „Dirty Dancing” miał swoją premierę w 1987 roku i zarobił na całym świecie 218 mln dolarów przy koszcie produkcji wynoszącym 5 mln. Piosenka „(I've Had) The Time of My Life” , znana z filmu otrzymała Oscara i Złotego Globa.

QUIZ:

QUIZ z filmu „Dirty Dancing”. Sprawdź, ile pamiętasz!

Wytwórnia Lionsgate ma prawa do filmu i nakręciła jego sequel w 2004 roku – „Dirty Dancing: Havana Nights” , który zarobił 28 mln dolarów.

Czytaj także:

Quiz. Ile wiesz o Monice Geller? Sprawdź swoją wiedzę o bohaterce serialu „Przyjaciele”