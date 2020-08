QUIZ z filmu „Dirty Dancing”. Sprawdź, ile pamiętasz z hitu lat 80.

QUIZ:

QUIZ z filmu „Dirty Dancing”. Sprawdź, ile pamiętasz!

Film „Dirty Dancing” miał swoją premierę w 1987 roku i zarobił na całym świecie 218 mln dolarów przy koszcie produkcji wynoszącym 5 mln. Piosenka „(I've Had) The Time of My Life” , znana z filmu otrzymała Oscara i Złotego Globa.Opowiada o tym, że 16-letnia Frances poznaje na wakacjach w ekskluzywnym ośrodku wypoczynkowym przystojnego instruktora tańca. Mimo wielu różnic łączy ich wspólna pasja.

