Freya Allan, serialowa Ciri z „Wiedźmina”, zwróciła uwagę na sytuację w polskim Sejmie. Zobaczcie sami

Aktorka podała dalej na swoim InstaStory post wrzucony przez Amnesty International. Organizacja wrzuciła zdjęcie z polskiego Sejmu zrobione w czwartek, podczas zaprzysiężenia Andrzeja Dudy na prezydenta. Widnieją na nim posłanki i posłowie Lewicy, którzy ubrali się w pastelowe sukienki i koszule, których kolory układają się w tęczę. Wśród nich byli m.in. Wanda Nowicka, Magdalena Biejat, Joanna Scheuring-Wielgus i Agnieszka Dziemianowicz-Bąk czy Włodzimierz Czarzasty. Parlamentarzyści mieli także na sobie tęczowe maski.

Amnesty International w poście wrzuconym w media społecznościowe podaje, że politycy chcieli w ten sposób sprzeciwić się wypowiedziom prezydenta na temat „ideologii LGBT” . Chodzi o słowa głowy państwa z czerwca 2020 roku. – Dzisiaj też próbuje nam się i naszym dzieciom wciskać ideologię, tylko inną, zupełnie nową. To jest taki neobolszewizm – ocenił prezydent. – Bo jeżeli w szkołach przemyca się ideologię, żeby zmienić punkt widzenia dzieci i ustawić ich patrzenie na świat, choćby poprzez ich seksualizację w dziecięcym wieku, coś, co jest sprzeczne z najgłębszą logiką dojrzewania człowieka w sposób spokojny, zrównoważony, to jest ideologia, nic innego – mówił dalej. – Jak silny jest ten trend, pokazuje wczorajsza sytuacja, kiedy z jednej z polskich telewizji wyrzucono posła, który powiedział, że to jest ideologia; nazwał to po prostu ideologią – kontynuował Duda, komentując spięcie Jacka Żalka z Katarzyną Kolendą-Zaleską na antenie TVN. – Próbuje się nam wmówić, że to ludzie, a to jest po prostu ideologia – zakończył.

