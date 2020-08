„Przeklęta” – 2. sezon serialu Netfliksa. Wszystko, co wiemy do tej pory

Serial „Przeklęta” ze znaną z „Trzynastu powodów” Katherine Langford zadebiutował na Netfliksie 17 lipca. Był jedną z najbardziej wyczekiwanych w tym roku produkcji, jednak mimo tego, że znajduje się dość wysoko w statystykach popularności, jego oceny nie są zbyt wysokie. To znacząco wpływa na decyzję Netfliksa o tym, czy kontynuować tę historię.

„Przeklęta” – czy będzie 2. sezon?

Pierwszy sezon serialu zakończył się ogromnym „cliffhangerem” , domniemywać można zatem, że twórcy spodziewali się, że będą kontynuowali tę historię. Oficjalnych informacji na ten temat jednak nie ma.

Informacje dotyczące potencjalnego 2. sezonu produkcji przekazała w rozmowie z „Elle” sama Langford. Podkreśliła, że zostało jeszcze „wiele historii” , a pierwszy sezon był dopiero początkiem podróży Nimue. – W tym sezonie dużo dotyczy miecza i czuję, że interesujące byłoby pokazanie, jak głęboko sięgają moce Nimue i jaką niewykorzystaną jeszcze moc ma w sobie – podkreśliła aktorka.

Tymczasem Devon Terrell, który wciela się w Arthura ujawnił, że jego postać ma przed sobą „długą podróż” . – Chciałem (w swojej kreacji postaci – red.) obrać kierunek – zdecydować, w których momentach będę czynił go bezbronnym, a w których sprawiać, aby poczuł się, że jest liderem. A to początek naprawdę długiej podróży – przekazał.

Mając na uwadze wypowiedzi aktorów należy jednak wspomnieć, że powieść, na której oparta jest ta historia, nie ma kontynuacji. Nie oznacza to oczywiście jednoznacznie, że nie będzie 2. sezonu „Przeklętej” , ponieważ serial może obrać wiele kierunków. W rozmowie z „Inverse” Wheeler pytany o to, czy powstanie druga książka odpowiedział: „Stay tuned” . Pozostaje nam więc czekać.

„Przeklęta” – o czym jest serial?

„Przeklęta”, serial na podstawie powieści z listy bestsellerów magazynu „New York Times”, jest nową wersją legendy arturiańskiej opowiedzianą z perspektywy Nimue, młodej kobiety z tajemniczymi zdolnościami, której przeznaczeniem jest zostać potężną (i tragiczną) Panią Jeziora. Po śmierci swojej matki Nimue zyskuje nieoczekiwaną pomoc ze strony Artura, skromnego najemnika, z którym wyrusza na misję znalezienia Merlina i dostarczenia mu starożytnego miecza. Podczas swojej podróży Nimue staje się symbolem odwagi i rebelii przeciwko przerażającym Czerwonym Paladynom i dowodzącemu nimi królem Utherem. Przeklęta jest opowieścią o dojrzewaniu, która porusza zagadnienia bliskie współczesnemu widzowi, takie jak destrukcja środowiska naturalnego, terror religijny, bezsens wojny i znajdywanie odwagi, by pociągnąć innych do walki z niemożliwym do pokonania wrogiem.

Przeklęta – obsada serialu

W serialu występują: Katherine Langford (Nimue), Devon Terrell (Artur), Gustaf Skarsgård (Merlin), Daniel Sharman (Płaczący Mnich), Sebastian Armesto (król Uther Pendragon), Matt Stokoe (Gawain), Lily Newmark (Pym), Shalom Brune-Franklin (Igraine), Emily Coates (Siostra Iris), Billy Jenkins (Squirrel), Bella Dayne (Red Spear), Peter Mullan (Ojciec Carden).

