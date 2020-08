Poznaliśmy polskiego kandydata do Oscara. To film Szumowskiej i Englerta

Polski Instytut Sztuki Filmowej poinformował w poniedziałek że to produkcja „Śniegu już nigdy nie będzie” będzie kandydatem do Oscara w kategorii Najlepszy Pełnometrażowy Film Międzynarodowy. Decyzję o wysłaniu filmu Małgorzaty Szumowskiej i Michała Englerta na prestiżowy konkurs podjęła komisja pod przewodnictwem Jana A.P. Kaczmarka. Światowa premiera filmu nastąpi podczas festiwalu w Wenecji, a zobaczyć go będzie można także w trakcie Telluride Film Festival.

O czym jest film „Śniegu już nigdy nie będzie”?

W filmie „Śniegu już nigdy nie będzie” główną rolę zagrał Alec Utgoff, znany z serialu Netfliksa „Stranger Things”. Ponadto w produkcji pojawili się: Maja Ostaszewska, Agata Kulesza, Weronika Rosati, Katarzyna Figura, Łukasz Simlat, Andrzej Chyra i Krzysztof Czeczot.

"Pewnego mglistego poranka w mieście pojawia się ON – atrakcyjny mężczyzna z prawdziwego, egzotycznego wschodu. Żenia, bo tak brzmi jego imię, ma dar. Jego ręce leczą, a oczy zaglądają w dusze samotnych kobiet. Mężczyzna zatrudnia się jako masażysta na bogatym osiedlu pod miastem. Pracując dla ludzi odgrodzonych murem od „gorszego” świata, poznaje ich historie i osobiste dramaty. Wkrótce niezwykłe zdolności Żeni odmienią życie każdego z nich" - czytamy w opisie Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

