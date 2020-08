Ogórek i Jakimowicz mają wspólny program. „Bez niej nie dałbym rady”

Pierwszy odcinek „W kontrze” wyemitowano na antenie TVP Info w poniedziałek 10 sierpnia o godz. 7:10. Format będzie można oglądać o wspomnianej porze od poniedziałku do piątku, a poprowadzą go Małgorzata Ogórek i Jarosław Jakimowicz. – Testujemy ten nowy format w czasie urlopu red. Michała Rachonia. Jeżeli zostanie dobrze przyjęty przez widzów, to „W kontrze” będzie emitowane w soboty i niedziele jako dopełnienie weekendowego pasma – przekazał w rozmowie z Wirtualnemedia.pl Jarosław Olechowski, dyrektor TAI. Treści prezentowane w programie dotyczą aktualnych kwestii społeczno-politycznych, a widzowie mogą nie tyko posłuchać rozmowy aktora i byłej kandydatki na prezydenta z ramienia SLD, ale również rozmów z politykami i ekspertami.

Nowością jest nie tylko samo pojawienie się formatu, ale również rola Jakimowicza, który do tej pory występował tylko jako gość programów publicystycznych TVP Info. Aktor nie kryjący się ze swoimi prorządowymi sympatiami zdaje się odnajdywać w nowej formule i jest zadowolony ze współpracy z dziennikarką. „Po programie wyściskaliśmy się jak dwoje bliskich znajomych. Widzę, że to będzie moja dobra koleżanka. Ja napisałem jej, że bez niej nie dałbym rady” – relacjonował cytowany przez Gazeta.pl. „Magdalena ma olbrzymią wiedzę, ona tym żyje, żyje polityką. Już mi podrzuca różne materiały, o których pewnie będziemy rozmawiać następnego dnia” – dodawał.

Czytaj także:

Skandal na aukcji koni w Janowie Podlaskim. Komentator uderzył byłego członka zarządu stadniny