Ruszyła zbiórka dla Aleksandra Skowrońskiego. Chorym aktorem opiekuje się niepełnosprawny syn

„Aleksander Skowroński, aktor przez wiele lat związany z Teatrem Wierszalin, Miniatura oraz trójmiejskimi scenami dramatycznymi, znalazł się w bardzo trudnej sytuacji i pilnie potrzebuje naszej pomocy. Nawet tej najmniejszej, chociaż hojność mile widziana. Nie bądźmy obojętni”- czytamy na facebookowym profilu Związku Artystów Scen Polskich. Zbiórka koordynowana przez reżysera Adama Nalepę jest realizowana na stronie siepomaga.pl, gdzie opisano bieżącą sytuację Skowrońskiego.

Nieprzystosowane mieszkanie

Nalepa wyjaśnił, że kilka dni temu spotkał Skowrońskiego, który pięć lat temu zagrał w jego spektaklu. Już w 2015 roku aktor miał problemy z mobilnością, chociaż pozostawał sprawny mentalnie. „Pomagał mu wtedy jego niepełnosprawny, prawie niewidomy syn Marcin, uczył się z nim tekstów, przychodził na próby, przypominał o terminach itd” – dodał. Wtedy też reżyser postanowił zaprosić go do współpracy, by ten mógł "zarobić kilka złotych".

„Nie spodziewałem się, że będę tak przerażony zaistniałą sytuacją. 85-letni Aleksander wysiadł z taksówki (którą mu opłaciłem, bo nie mógł sobie na nią pozwolić) i o dwóch kulach dowlókł się do studia, asekurowany przez w międzyczasie prawie już kompletnie niewidomego Marcina. Obaj zaniedbani, mimo panującej temperatury w zimowych starych płaszczach, bo tylko takie mają, ale przepełnieni radością, że są znowu potrzebni” – czytamy w opisie zbiórki.

Okazało się, że Skowroński ma chorobę serca, problemy z oddychaniem, cukrzycę oraz niesprawne biodro. Aktor mieszka razem ze swoim niepełnosprawnym, 45-letnim synem „w mieszkaniu komunalnym, które nie jest przystosowane do potrzeb niepełnosprawnych lokatorów” . „W łazience brakuje prysznica i podwyższonej ubikacji, stara kuchnia funkcjonuje już tylko fragmentarycznie i stwarza zagrożenie, łóżko i meble są za niskie i uniemożliwiają samodzielnie wstawanie. Od lat z braku środków nie wykonywane są podstawowe naprawy, większość sprzętów nie działa, a warunki higieniczne są w opłakanym stanie” – dodano.

Zbiórka dla Aleksandra Skowrońskiego

Syn aktora sprząta ostatnio ulicę i klatki schodowe, by zapracować na zaległy czynsz. „A kiedy nie starcza im pieniędzy, robi zakupy w pobliskim sklepiku, gdzie mają – cytuję tu Marcina – »dość spory kredyt, dochodzący nawet do 60, 70 złotych»” – napisał Nalepa. W związku z ciężką sytuacją reżyser postanowił zainaugurować zbiórkę na pokrycie zadłużenia oraz remontu mieszkania, który ma objąć przystosowanie go do potrzeb niepełnosprawnych mieszkańców. „Przede wszystkim jednak chcemy przywrócić im możliwość godnego w nim życia” – podsumował.

Kim jest Aleksander Skowroński? Gdzie grał?

Aleksander Skowroński przez wiele lat był nie tylko związany z Teatrem Wierszalin, ale dał się poznać widzom za sprawą drugoplanowych ról w kilku filmach. Na swoim koncie ma role m.in. w serialu „Adam i Ewa” czy filmach: „Stara baśń. Kiedy słońce było bogiem”, „Uwikłanie”, „Bilet na Księżyc”, „Trzy minuty. 21:37” czy „U Pana Boga w ogródku”, gdzie wcielił się w rolę ogniomistrza Ignacego.

