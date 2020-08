Wendzikowska pochwaliła się zagranicznymi wakacjami. „W szkole zap***lałam”

„Pełnia szczęścia” – napisała na Instagramie Anna Wendzikowska, dodając zdjęcie z greckiej wyspy Zakintos, na którą wybrała się z dziećmi. Pod postem dziennikarki „Dzień dobry TVN”, która często chwali się efektywnymi zdjęciami z różnych miejsc, rozgorzała dyskusja. „Skąd pani bierze na to wszystko pieniądze?” – zapytał jeden z internautów. Wendzikowska odpowiedziała, że „z pracy własnej”, a jej rozmówca najwyraźniej nie był usatysfakcjonowany tak zdawkową odpowiedzią. „Tylko chwalić, bo pani wiecznie w drodze. Zwykły śmiertelnik wyjedzie raptem raz” – napisał. W jednym z kolejnych komentarzy stwierdził z kolei, że „zwykłych ludzi nie stać” na nocowanie w hotelach.

„Nic nikomu nie zawdzięczam”

Dziennikarka poczuła się wywołana do tablicy i postanowiła obszernie odpowiedzieć internaucie. „W szkole za przeproszeniem zap***lałam, pisałam olimpiady, zdobywałam paski, uczyłam się języków. Na wakacje jeździłam do szkół językowych” – napisała. Dziennikarka dodała, że intensywnie uczyła się do egzaminów do liceum, a gdy jej znajomi szli na imprezy, ta przygotowywała się do sprawdzianów. „Na studiach zamiast imprezować kułam do egzaminów, miałam stypendium. Potem wyjechałam na studia do Londynu i pracowałam nocami, a w dzień chodziłam na zajęcia, żeby to wszystko jakoś spiąć” – podkreśliła.