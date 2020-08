Magdalena Ogórek w obronie Karoliny Pajączkowskiej. „One nie znoszą ładnych kobiet”

Przypomnijmy, ze zaczęło się od wpisu prezenterki TVP Info Karoliny Pajączkowskiej, która odniosła się do niewybrednych komentarzy dotyczących jej wyglądu w trakcie wtorkowego występu na wizji.. Internauci zwracali uwagę na strój prezenterki, który wielu uznało za niewłaściwy do pracy w telewizji, i jej urodę. Nie brakowało wulgarnych komentarzy, pokroju: „ Takie cuda na TVP info. Słupki pójdą w górę ”.

Dziennikarka odniosła się na Instagramie do tych uwag, podkreślając, że kobiety codziennie padają ofiarami seksizmu. „ Kolejna wrzawa na Twitterze. Tak więc miejmy to za sobą̨: TAK! Mam biust. TAK wykarmiłam nim mojego syna! TAK śmiałam założyć́ sukienkę̨ z dekoltem. Obiecuje, że jutro zostawię̨ biust w domu. Zacznę̨ też nosić́ burkę̨ bo przecież̇ kobiecie nie przystoi się̨ pokazywać́ ” – zakpiła z seksistowskich komentarzy prezenterka. Swoje stanowisko szerzej przedstawiła w nagraniu na Instagramie. Tłumaczyła, że lubi podkreślać swoją kobiecość, ale robi to dla siebie, a nie po to, by przyciągać uwagę.

Dziennikarka zaznaczyła, że ubiera się w taki sposób do pracy, bo jej zdaniem kobiety w Polsce za bardzo próbują upodobnić się do mężczyzn. – Ja jestem kobietą, mam biust i nie widzę powodu, dlaczego miałabym ubierać się w coś, co zakrywałoby moją figurę – wyjaśniała. – Jestem kobietą, nie założę garnituru, tak jak niektóre kobiety. Uważam, że powinnam wyglądać tak, jak ja chcę wyglądać, a nie tak, jak nakazują mi ogólnie pojęte standardy – dodała.

Gozdyra „bez trybu” , Pajączkowska komentuje

Głos „bez żadnego trybu” zabrała dziennikarka Polsat News Agnieszka Gozdyra. „Jeśli kobieta doczepi sobie czy dopompuje to i owo, a potem ma pretensję, że to widać, to pokazuje jedynie, że rozumu doczepić się nie da” – napisała. Pajączkowska poczuła się jej słowami sprowokowana, o czym świadczy jej wpis na Twitterze. „Co ja pani zrobiłam? Tak trudno szan ować drugiego człowieka? Pani nie jest już dziennikarką. Pani jest oprawcą” – pytała Gozdyry, twierdząc, że zamieszcza krzywdzące ją treści.

Ogórek: One nie lubią ładnych kobiet

Do dyskusji włączyła się inna gwiazda TVP i była kandydatka Lewicy na prezydenta Magdalena Ogórek. „Ona już w kampanii zionęła do mnie nienawiścią i okazywała to potwornym hejtem – podobnie jak Kataryna; one nie znoszą ładnych kobiet” – napisała o Agnieszce Gozdyrze. „Ja, jako estetka, uwielbiam! Trzymaj się!” – zwróciła się do Pajączkowskiej.

